Наука с бодуна: как правильно трезветь и опохмеляться

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ольга Коленцова. Во время попойки люди мало думают о том, что их ждет следующим утром. А зря. Неутолимая жажда, головная боль, общая слабость — вот неизменные спутники сильного похмелья. Когда совсем плохо, лучше обратиться к врачу, а состояние средней тяжести можно попробовать нейтрализовать в домашних условиях. Если конечно, знать, как алкоголь действует на организм.

Когда утро хуже вечера

Из желудка в кровь попадает малое количество выпитого алкоголя. Большая его часть всасывается через стенки двенадцатиперстной кишки, усеянные большим количеством кровеносных сосудов. Вместе с кровью молекулы этанола (действующего вещества любого хмельного напитка) попадают в воротную вену, идущую в печень. Там расщепляется немножко молекул, остальные продолжают циркулировать по кровеносной системе, пока снова не пройдут через печень, где разложится еще какое-то количество.

Блуждание спирта в крови продолжается, пока его концентрация не опустится до естественного уровня. Да, в организме человека всегда содержится некое фоновое количество этанола, хотя и очень небольшое — не более одного миллиграмма на литр. Всего печень перерабатывает около 90% принятого на грудь спирта, остальное выводят почки с мочой, легкие при дыхании и кожа через пот.

При обнаружении этанола печень задействует три основных фермента — алкогольдегидрогеназу, цитохром 2Е1 и ацетальдегиддегидрогеназу. Первые два окисляют этанол с образованием ацетальдегида, который затем преобразуется третьим ферментом в уксусную кислоту, распадающуюся на воду и углекислый газ с выделением энергии. Из всех продуктов распада ацетальдегид отравляет сильнее всего. И чем быстрее он покинет организм, тем скорее наладится самочувствие человека и тем меньший урон понесут его органы. Дело в том, что ацетальдегид — химически активная молекула, взаимодействующая с белками и нарушающая их функцию. Под удар попадают центральная нервная система, различные ткани. Этим и вызваны общая слабость, нездоровое состояние наутро после застолья.

Этанол расщепляется тем скорее, чем активнее ферменты. Концентрация алкогольдегидрогеназы зависит от пола, веса и возраста человека, но в большей степени от генетики. К сожалению, искусственно увеличить активность этого фермента невозможно. Правда, работоспособность другого фермента — цитохрома 2Е1 — может возрасти на фоне регулярного употребления спиртных напитков, поэтому "натренированные люди" приходят в норму быстрее. И все же отрезвление в любом случае требует времени, а значит, готовиться к похмелью можно и нужно заранее, еще до того, как приняли первую дозу.

Как помочь печени

Учитывая, что ацетальдегид крайне агрессивен, логично его связать с каким-то посторонним веществом. На помощь придет обычный активированный уголь (норму рассчитать просто: одна таблетка на 10 килограммов массы тела). Его можно выпить и перед праздником — это значительно облегчит утреннее состояние. Сгодятся и другие сорбенты, например энтеросгель, овсяная каша, рис.

Поскольку главный удар этанола принимает на себя печень, то не будет лишним ее разгрузить. Достаточно почаще пить чистую воду, чтобы горячительное покидало организм вместе с мочой. Теплый душ ускорит выведение этанола и ацетальдегида через пот. С той же задачей справится пробежка или активная зарядка, если, конечно, сможете себя заставить их делать. Но тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, от двигательной активности лучше воздержаться.

Кислота замедлит образование ацетальдегида, а значит, ограничит его накопление в организме. Ее много в цитрусовых. Причем лучше брать необработанные фрукты, поскольку в них больше полезных компонентов. Вместо того чтобы положить в чай дольку лимона, лучше съесть целый апельсин или грейпфрут.

Одни и кусочка не могут проглотить при похмелье, а у других просыпается зверский аппетит. Разумеется, пить натощак не стоит, поскольку из пищеварительной системы алкоголь попадает в кровь быстро. Плотная закуска этот процесс тормозит в три-четыре раза. Однако следует учесть, что печень и так активно работает, пытаясь расщепить и вывести этанол с ацетальдегидом. Не стоит ее перегружать большим количеством пищи, тем более жирной. Аппетит лучше утолить легкими супами, кашами, белой рыбой, пюре из овощей и другой быстро переваривающейся едой. Так как алкоголь нарушает натриево-калиевый баланс в организме, стоит налегать на богатые калием элементы, например бананы или картофель.

"Возможно, это удивительно услышать от врача, но справиться с похмельем надежнее всего путем опохмела. Иначе придется ждать, пока все описанные выше процессы завершатся сами. Через 10-12 часов после обильных возлияний можно выпить 50-70 граммов крепкого алкоголя, если пили его, либо эквивалентную дозу другого напитка. Поскольку активность одних ферментов стимулирует другие, повторный прием активирует весь обменный каскад, и токсичный ацетальдегид быстрее окислится до безопасных молекул. Однако этот совет не подходит регулярно употребляющим лицам, тем более алкоголикам — утренняя рюмка у них закономерно приведет к запою", — рассказывает Алексей Буеверов, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Тяжелая артиллерия

Если общая слабость и головная боль не проходят даже после завтрака, сорбентов и душа, следует обратиться к лекарствам. Только не стоит принимать таблетки, содержащие парацетамол, — панадол, цитрамон и другие. Сама по себе молекула парацетамола безобидна, этот препарат дают в качестве жаропонижающего даже маленьким детям. Он "мирно" связывается с веществами, повышающими его растворимость в воде, и выводится с мочой. А избыток парацетамола запускает процесс его разложения в печени, в результате которого образуются крайне токсичные вещества. Алкоголь же как раз стимулирует ферменты, отвечающие за этот опасный метаболизм. Лучше выпить аспирин, причем шипучий подействует быстрее.