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Наука с бодуна: как правильно трезветь и опохмеляться

08:0029.12.2017
060052
© Flickr / mislav-marohnicПохмельеПохмелье
© Flickr / mislav-marohnic

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Ольга Коленцова. Во время попойки люди мало думают о том, что их ждет следующим утром. А зря. Неутолимая жажда, головная боль, общая слабость — вот неизменные спутники сильного похмелья. Когда совсем плохо, лучше обратиться к врачу, а состояние средней тяжести можно попробовать нейтрализовать в домашних условиях. Если конечно, знать, как алкоголь действует на организм.

Алкоголизм
© Fotolia / lassedesignen
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Когда утро хуже вечера 

Из желудка в кровь попадает малое количество выпитого алкоголя. Большая его часть всасывается через стенки двенадцатиперстной кишки, усеянные большим количеством кровеносных сосудов. Вместе с кровью молекулы этанола (действующего вещества любого хмельного напитка) попадают в воротную вену, идущую в печень. Там расщепляется немножко молекул, остальные продолжают циркулировать по кровеносной системе, пока снова не пройдут через печень, где разложится еще какое-то количество.

Блуждание спирта в крови продолжается, пока его концентрация не опустится до естественного уровня. Да, в организме человека всегда содержится некое фоновое количество этанола, хотя и очень небольшое — не более одного миллиграмма на литр. Всего печень перерабатывает около 90% принятого на грудь спирта, остальное выводят почки с мочой, легкие при дыхании и кожа через пот. 

При обнаружении этанола печень задействует три основных фермента — алкогольдегидрогеназу, цитохром 2Е1 и ацетальдегиддегидрогеназу. Первые два окисляют этанол с образованием ацетальдегида, который затем преобразуется третьим ферментом в уксусную кислоту, распадающуюся на воду и углекислый газ с выделением энергии. Из всех продуктов распада ацетальдегид отравляет сильнее всего. И чем быстрее он покинет организм, тем скорее наладится самочувствие человека и тем меньший урон понесут его органы. Дело в том, что ацетальдегид — химически активная молекула, взаимодействующая с белками и нарушающая их функцию. Под удар попадают центральная нервная система, различные ткани. Этим и вызваны общая слабость, нездоровое состояние наутро после застолья.

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
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Этанол расщепляется тем скорее, чем активнее ферменты. Концентрация алкогольдегидрогеназы зависит от пола, веса и возраста человека, но в большей степени от генетики. К сожалению, искусственно увеличить активность этого фермента невозможно. Правда, работоспособность другого фермента — цитохрома 2Е1 — может возрасти на фоне регулярного употребления спиртных напитков, поэтому "натренированные люди" приходят в норму быстрее. И все же отрезвление в любом случае требует времени, а значит, готовиться к похмелью можно и нужно заранее, еще до того, как приняли первую дозу. 

Как помочь печени

Учитывая, что ацетальдегид крайне агрессивен, логично его связать с каким-то посторонним веществом. На помощь придет обычный активированный уголь (норму рассчитать просто: одна таблетка на 10 килограммов массы тела). Его можно выпить и перед праздником — это значительно облегчит утреннее состояние. Сгодятся и другие сорбенты, например энтеросгель, овсяная каша, рис. 

Курение. Архив
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Поскольку главный удар этанола принимает на себя печень, то не будет лишним ее разгрузить. Достаточно почаще пить чистую воду, чтобы горячительное покидало организм вместе с мочой. Теплый душ ускорит выведение этанола и ацетальдегида через пот. С той же задачей справится пробежка или активная зарядка, если, конечно, сможете себя заставить их делать. Но тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, от двигательной активности лучше воздержаться. 

Кислота замедлит образование ацетальдегида, а значит, ограничит его накопление в организме. Ее много в цитрусовых. Причем лучше брать необработанные фрукты, поскольку в них больше полезных компонентов. Вместо того чтобы положить в чай дольку лимона, лучше съесть целый апельсин или грейпфрут. 

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© РИА Новости, Инфографика
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Одни и кусочка не могут проглотить при похмелье, а у других просыпается зверский аппетит. Разумеется, пить натощак не стоит, поскольку из пищеварительной системы алкоголь попадает в кровь быстро. Плотная закуска этот процесс тормозит в три-четыре раза. Однако следует учесть, что печень и так активно работает, пытаясь расщепить и вывести этанол с ацетальдегидом. Не стоит ее перегружать большим количеством пищи, тем более жирной. Аппетит лучше утолить легкими супами, кашами, белой рыбой, пюре из овощей и другой быстро переваривающейся едой. Так как алкоголь нарушает натриево-калиевый баланс в организме, стоит налегать на богатые калием элементы, например бананы или картофель. 

"Возможно, это удивительно услышать от врача, но справиться с похмельем надежнее всего путем опохмела. Иначе придется ждать, пока все описанные выше процессы завершатся сами. Через 10-12 часов после обильных возлияний можно выпить 50-70 граммов крепкого алкоголя, если пили его, либо эквивалентную дозу другого напитка. Поскольку активность одних ферментов стимулирует другие, повторный прием активирует весь обменный каскад, и токсичный ацетальдегид быстрее окислится до безопасных молекул. Однако этот совет не подходит регулярно употребляющим лицам, тем более алкоголикам — утренняя рюмка у них закономерно приведет к запою", — рассказывает Алексей Буеверов, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Тяжелая артиллерия

Если общая слабость и головная боль не проходят даже после завтрака, сорбентов и душа, следует обратиться к лекарствам. Только не стоит принимать таблетки, содержащие парацетамол, — панадол, цитрамон и другие. Сама по себе молекула парацетамола безобидна, этот препарат дают в качестве жаропонижающего даже маленьким детям. Он "мирно" связывается с веществами, повышающими его растворимость в воде, и выводится с мочой. А избыток парацетамола запускает процесс его разложения в печени, в результате которого образуются крайне токсичные вещества. Алкоголь же как раз стимулирует ферменты, отвечающие за этот опасный метаболизм. Лучше выпить аспирин, причем шипучий подействует быстрее.

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