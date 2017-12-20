Путину представили 35 томов Большой российской энциклопедии

Владимир Путин, академик РАН Юрий Осипов и ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец на презентации Большой российской энциклопедии в президентской библиотеке. 20 декабря 2017

Владимир Путин, академик РАН Юрий Осипов и ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец на презентации Большой российской энциклопедии в президентской библиотеке. 20 декабря 2017

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину презентовали в Кремле Большую российскую энциклопедию, указ создании которой он подписал еще в 2002 году.

"Таким образом, ваши указания полностью выполнены и Россия имеет уникальную научную энциклопедию", — рассказал президенту академик РАН, председатель научно-редакционного совета по изданию Большой российской энциклопедии Юрий Осипов.

По его словам, к работе было привлечено несколько сотен авторов, в томах энциклопедии — более 80 тысяч статей. Знания, представленные в энциклопедии, универсальные. Она охватывает мир и все явления в нем.

"Не каждому государству по плечу на государственном языке создать такую энциклопедию. Создав такую энциклопедию, мы все-таки заняли свое законное место в элитном клубе уникальных, универсальных энциклопедий", — сказал Осипов.

По его словам, две других созданы в Великобритании и совместным трудом немецких и шведских ученых. "Результаты работы показывают, что все обладают огромным интеллектуальным потенциалом", — добавил Осипов.

Ответственный редактор ОАО "Издательство "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец рассказал, что создана полная электронная версия энциклопедии. Кроме того, сейчас идет разработка общеобразовательного национального энциклопедического портала, куда войдут статьи из Большой российской энциклопедии, отраслевых энциклопедий, а также будет собрана достоверная информация из музеев, институтов и вузов.

В связи с этим Кравец попросил главу государства содействовать данной работе: в ходе встречи президенту было передано письмо с соответствующими предложениями. "Поможем", — сказал Путин.