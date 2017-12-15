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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, от каких паразитов страдали жители Древней Греции

03:0015.12.2017
(обновлено: 03:02 15.12.2017)
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© Fotolia / elgrekoРуины древнего театра в АфинахРуины древнего театра в Афинах
© Fotolia / elgreko

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Раскопки в могилах древних греков на острове Кея в Эгейском море помогли археологам выяснить, от каких паразитических червей страдали герои Троянской войны и современники Гиппократа, а также узнать, о каких именно "гельминтах" писал основоположник медицины, говорится в статье, опубликованной в журнале JAS: Reports.

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"До настоящего времени у нас были лишь очень приблизительные догадки историков, пытавшихся понять, какие именно паразиты описываются в первых медицинских трактатах древних греков. Мы доказали часть этих предположений, а также раскрыли несколько неожиданных для наших коллег вещей, к примеру, факт присутствия власоглава в нечистотах того времени", — заявил Пирс Митчелл (Piers Mitchell) из Кембриджского университета (Великобритания).

Люди с самых давних времен хорошо понимали то, какую опасность несут паразитические черви, и активно пытались с ними бороться. Как сегодня считают ученые, антипаразитические отвары и снадобья могли варить даже неандертальцы, а первые врачи и мыслители времен Античности, в том числе и Гиппократ, оставили обширные описания паразитов и методов борьбы с ними.

К примеру, основоположник медицины упоминал три  вида кишечных паразитов — Helmins strongyle, или большой круглый червь, Helmins plateia, плоский червь, Ascaris, маленький круглый червь. Достаточно сжатое описание этих паразитов и отсутствие их рисунков оставляет большой простор для толкования и не позволяет однозначно сказать, какие именно черви поражали древних греков.

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Митчелл и его коллеги попытались исправить этот недочет, проводя раскопки на острове Кея в западной части Эгейского моря, где в средине прошлого века были открыты стоянки древних людей и первых культур Древней Греции, просуществовавшие на его территории более трех тысяч лет.

В общей сложности археологам удалось найти примерно шесть десятков могил древних греков, живших на Кее еще до появления цивилизации, во времена Троянской войны, примерно в 1100 году до нашей эры, а также после завоевания Греции армиями Римской республики и после формирования Византии.

В части этих погребений были найдены не только кости и украшения древних греков, но и следы окаменелых экскрементов, изучение которых позволило биологам понять, о каких паразитах писал Гиппократ, и оценить их распространенность в Элладе.

Останки короля Ричарда III, найденный во время раскопок в городе Лестер. Архив
© University of Leicester
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"Червь Helmins strongyle, о котором говорит Гиппократ, скорее всего был нематодой, чьи яйца мы нашли в окаменелых нечистотах того времени. В свою очередь, его "кузен" Ascaris мог включать в себя два различных типа реальных червей – остриц и власоглавов. Мы склоняемся в пользу последних, так как их яйца присутствуют на острове", — продолжает Митчелл.

Открытие яиц власоглавов было достаточно большой неожиданностью для ученых – они, как считали историки, опиравшиеся на другие записи врачей и античные хроники, должны были появиться в Европе не 4 тысячи лет назад, а гораздо позднее.

Еще одним сюрпризом стало то, что лишь 16% греков, изученных Митчеллом и его коллегами, страдала от паразитических инфекций, и ни один из них не был носителей лямблий и других одноклеточных паразитов, широко распространенных сегодня в неблагополучных странах.

Лист растения из древнего матраса, сохранившийся в виде окаменелости
© Фото : Marion Bamford
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Это было удивительным для ученых по той причине, что число носителей паразитов в Северной Европе в то же самое время было примерно в два раза выше, чем в Элладе. Поэтому авторы статьи ожидали увидеть еще большее число зараженных людей в относительно южной Греции, чей климат больше способствовал выживанию яиц червей и их распространению.

Пока не понятно, с чем это связано, однако ученые допускают и возможность того, что большая часть яиц червей просто не дожила до наших дней и полностью разрушилась, как и то, что отсутствие крупных рек и озер, больших скоплений животных и некоторые другие природные факторы могли мешать им распространяться среди древних греков.

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