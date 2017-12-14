Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Возвращение на Землю экспедиции с МКС. Архивное фото

Возвращение на Землю экспедиции с МКС. Архивное фото

КОРОЛЕВ (Московская область), 14 дек — РИА Новости. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-05" в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи. Время пребывания экипажа на станции составило 139 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

На высоте 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает с 28 000 до 800 км/ч. Далее последовательно начинают раскрываться парашюты. pic.twitter.com/WyP2djzOi8 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 декабря 2017 г.

​Рязанский совершил за время пребывания на станции один выход в открытый космос вместе с другим российским космонавтом Федором Юрчихиным. Брезник совершил три выхода.

Вернувшийся экипаж находился на станции, когда началась повышенная солнечная активность, спровоцировавшая нестабильность космической погоды. Тем не менее, принятия дополнительных мер безопасности на станции не понадобилось.

Медицинские службы, обеспечивающие полет МКС, лишь рекомендовали космонавтам несколько дней реже посещать наименее защищенные от солнечной радиации зоны. Российская программа научных экспериментов также не претерпела изменений.