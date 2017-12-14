Спасатели ЦВО вылетели к месту посадки экипажа корабля "Союз МС-05"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа вылетела из города Жезказган в Казахстане к месту предполагаемой посадки капсулы с космонавтами корабля "Союз МС-05", сообщила пресс-служба ЦВО.
"На борту транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 находятся медицинская бригада и необходимое оборудование, которые доставят в расчетную точку посадки — в 147 км юго-восточнее Жезказгана", — говорится в сообщении.
Также к месту приземления вылетел Ан-26, который должен засечь сигналы радиомаяков, установленных на капсуле. Посадка запланирована на 11.38 мск.
На высоте 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает с 28 000 до 800 км/ч. Далее последовательно начинают раскрываться парашюты. pic.twitter.com/WyP2djzOi8— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 декабря 2017 г.
Как отмечается, в поисково-спасательном обеспечении участвуют более 200 военнослужащих, 14 вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 18 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.
Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.