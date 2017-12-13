РАН перезаключит соглашение с Национальной академией наук США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская академия наук переподпишет соглашение о сотрудничестве с Национальной академией наук США, соответствующая договоренность была достигнута в ходе прошедшей в РАН во вторник встрече вице-президента РАН Юрия Балеги с советником по вопросам экологии, науки, технологий и здравоохранения посольства США в РФ Тони Фернандисом.

"В ходе беседы стороны обсудили последние достижения в научном сотрудничестве между учеными России и США. Была достигнута договоренность о переподписании соглашения между НАН США и РАН. Также стороны договорились в ближайшее время обменяться актуальными на данный момент направлениями развития двустороннего сотрудничества между РАН и НАН США", — говорится в сообщении на сайте РАН.

Согласно стратегии научно-технологического развития РФ, контакты российских ученых со своими зарубежными коллегами должны стать одним из дипломатических инструментов РФ. Для развития этого направления необходимо, в частности, актуализировать ряд документов о международном сотрудничестве РАН.

Научное партнерство между РАН и НАН США осуществляется на основе двусторонних межведомственных соглашений с июля 1959 года. Предыдущее соглашение о сотрудничестве в области научных, инженерных и медицинских исследований между РАН и НАН США было подписано 26 апреля 2015 года в Вашингтоне.

Согласно этому документу, научное межакадемическое сотрудничество между РФ и США может включать такие направления, как биомедицинские исследования в области незаразных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и рак; исследования, мониторинг и моделирование климатических изменений и их влияния на арктический регион; анализ проблем и их решение в области безопасности, контроля над вооружениями и нераспространения.

Также к областям совместных работ были отнесены оценка технологических и экономических аспектов развития энергетики; понимание причин насильственных форм экстремизма, включая "влияние внешних интервенций в чувствительных этнополитических регионах", а также достижения в области почвоведения.