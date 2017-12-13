Ученые нашли остатки двухметрового доисторического пингвина

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Палеонтологи нашли на территории Новой Зеландии останки очередного гигантского пингвина возрастом в 60 миллионов лет, чей вес составлял примерно 100 килограмм, а рост – почти два метра, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Открытие столь большого пингвина, существовавшего уже в палеоцене, говорит о том, что эти птицы превратились в гигантов практически сразу после того, как их предки перешли к жизни в воде и отказались от способности летать. Поэтому можно сказать, что наше открытие доказывает, что сегодня подобные пингвины не существуют из-за появления первых морских млекопитающих в олигоцене и миоцене", — пишут Алан Теннисон (Alan Tennyson) из Музея Новой Зеландии в Веллингтоне и его коллеги.

За последние 50 лет палеонтологи совершили на территории Новой Зеландии, Австралии и ряда других южных архипелагов и островов несколько десятков открытий, перевернувших представления об эволюции и облике пингвинов. Оказалось, что первые пингвины были необычайно крупными – к примеру, гигантский пингвин кайруку (Kairuku grebneffi), живший на Земле примерно 27 миллионов лет назад, достигал роста в 1,3 метра и весил около 60 килограмм.

Кайруку и другие гигантские древние пингвины, как отмечает Теннисон, обладали весьма пестрым обликом и крайне разнообразной диетой, что натолкнуло ученых на мысль, что предки современных пингвинов проиграли конкуренцию первым современным китам, морским котикам и другим морским млекопитающим, появившимся на Земле 30-20 миллионов лет назад. Это привело к резкому сокращению их видового разнообразия и уменьшению их размеров.

Теннисон и его коллеги нашли очередные доказательства того, что эволюция этих птиц могла проходить именно таким образом, изучая отложения времен палеоцена, первой геологической эпохи после вымирания динозавров, сформировавшиеся в окрестностях города Отаго в южной части Новой Зеландии примерно 59-55 миллионов лет назад.

Здесь ученым удалось найти останки необычно крупного пингвина, чья масса, по их оценкам, достигала примерно ста килограмм, а рост – около 1,8 метра. Ученые назвали его Kumimanu biceae, что означает "мифическая птица-монстр" на языке маори.

Как показал анализ этих костей, эта птица является пока самым древним представителем пингвинов, чьи предки отделились от общего древа эволюции этих пернатых практически сразу после вымирания динозавров.

Этот факт и крупные размеры этой птицы, как считают ученые, говорят о том, что пингвины изначально были крупными существами. Они сохраняли свои гигантские размеры на протяжении всего того времени, когда они доминировали в океанах Земли и в теплые, и в холодные геологические эпохи, а не появлялись на планете лишь эпизодически, в те времена, когда этому благоприятствовал теплый климат.

Соответственно, они вряд ли могли измельчать по климатическим причинам – скорее всего, "виновником" этого стали предки китов и ластоногих, вытеснившие пингвинов из самых крупных экологических ниш.