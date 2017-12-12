Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Ракета-носитель Ariane 5, которая должна вывести на орбиту четыре спутника Galileo, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск вечером во вторник стал 11-м с начала года для этой площадки и шестым стартом Ariane 5 за 2017 год.

На борту ракеты-носителя находятся четыре спутника навигационного проекта Galileo, вес каждого из которых составляет 715 килограммов.

До отделения спутников от ракеты должно пройти 3 часа 55 минут.

Общая стоимость проекта Galileo составляет около 7 миллиардов евро. Каждый из спутников системы стоит примерно около 40 миллионов евро.

Планируется, что к 2020 году на орбиту должны быть выведены 30 спутников Galileo. Разработчики Galileo заявляют, что их система будет более точной, чем GPS, и обеспечит европейцам независимость от американской GPS, российской ГЛОНАСС и перспективной китайской Compass. Ввод системы в эксплуатацию изначально планировался на 2008 год.