Ученые рассказали об отличиях "мужского" гриппа от "женского"

Лекарства, принимаемые во время гриппа и простуды

Лекарства, принимаемые во время гриппа и простуды

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ученый из Мемориального университета Ньюфаундленда выяснил, что мужчины испытывают гораздо более серьезные симптомы респираторных заболеваний, нежели женщины. Результаты исследования опубликовал журнал The BMJ.

Профессор семейной медицины из Канады Кайл Сью изучил большое количество научных работ, посвященных тому, как респираторные инфекции переносятся мужчинами и женщинами. Ученый обнаружил, что представители мужского пола обладают более слабым иммунным ответом на заболевания подробного рода.

"Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин", — пишет Сью. Поэтому у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями, которые могут привести к госпитализации или даже смерти.

Кроме того, канадский ученый приводит данные опроса, согласно которому мужчинам необходимо в два раза больше времени, чтобы восстановиться после болезни.

Подобные различия сотрудник Мемориального университета Ньюфаундленда объясняет той ролью, которую при заражении играют гормоны. "Женский" гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как "мужской" тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета.

"Исследования вакцинации от гриппа показали, что женщины более восприимчивы к подобным вакцинам", — пишет ученый.

Он также отметил, что у мужчин с более высоким уровнем тестостерона наблюдается более слабый иммунный ответ на вакцинацию.