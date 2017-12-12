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РИА Наука
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Ученые нашли клеща-"дракулу", заточенного в янтаре 100 миллионов лет назад

19:0012.12.2017
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© Фото : Penalver et al. / Nature Communications 2017Клещ, найденный рядом с перьями древнего динозавра внутри янтаря из МьянмыКлещ, найденный рядом с перьями древнего динозавра внутри янтаря из Мьянмы
© Фото : Penalver et al. / Nature Communications 2017

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Палеонтологи обнаружили на территории Мьянмы  уникальный фрагмент янтаря, внутри которого 100 миллионов лет назад был заточен кровососущий клещ и перо его жертвы – хищного пернатого динозавра, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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© Фото : Stephanie Abramowicz
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"Клещи являются символом кровососущих, паразитических организмов, влияние которых на жизнь человека, домашних животных, скота и даже диких животных нельзя переоценить. То, когда они появились и кто был первыми их жертвами, мы пока не знаем", — рассказывает Энрике Пеньяльвер (Enrique Penalver) из Института геологии и минералов Испании в Мадриде.

В последние годы палеонтологи все чаще обращают внимания не на простые залежи горных пород, а на те регионы мира, где часто находят кусочки древнего янтаря, сформировавшиеся десятки и сотни миллионов лет назад из смолы и сока древних деревьев. Внутри них часто сохраняются не только пузырьки воздуха того времени, но и тела насекомых, соцветия первых цветковых растений, перья птиц и динозавров и даже некоторые ткани их тела.

Главной "сокровищницей" подобных артефактов сегодня выступает Мьянма, где каждый год находят сотни древних фрагментов янтаря. К примеру, за последний год ученые обнаружили здесь древнейшие следы галлюциногенного грибка-спорыньи, останки древнейших цветов Земли, полноценное крыло миниатюрной древней птицы, а также множество других интересных следов мезозойской флоры и фауны.

© Фото : E. PenalverКлещи, найденные в кусочках янтаря из Мьянмы
© Фото : E. Penalver
Клещи, найденные в кусочках янтаря из Мьянмы

Пеньяльвер совершили очередную интересную находку в Мьянме, изучая одни из самых древних образцов янтаря, попавшие в грунт примерно 99 миллионов лет назад, в первой половине мелового периода. Эти фрагменты янтаря, как рассказывают ученые, были добыты неподалеку от городка Танай в северной части страны, где часто промышляют "черные археологи", продающие янтарь с интересными окаменелостями частным коллекционерам.

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© Cai et al.
Ученые впервые нашли "мухоморы" времен динозавров внутри янтаря

Ученым удалось найти сразу три фрагмента янтаря, внутри которых были заточены четыре клеща – неполовозрелая особь клеща вида Cornupalpatum burmanicum, близкого родственника современных иксодовых клещей и разносчика сыпного тифа в эпоху динозавров, и три клеща ранее неизвестного вида. Один из них попал в янтарь сразу после "трапезы", из-за чего его размеры были примерно в 9 раз больше, чем у двух других "узников" янтарной тюрьмы.

Эти клещи, судя по наличию перьев в их кусочках янтаря и волоскам еще одного членистоногого паразита, жуков-кожеедов (Dermestidae), питались кровью пернатых динозавров или первых предков современных птиц. Их тесное соседство с кожеедами, как считают ученые, говорит о том, что эти клещи жили не только на теле их пернатых жертв, но и в их гнездах, как это делают современные паразиты пернатых.

Цветок, найденный в бирманском янтаре
CC BY-SA 2.0 / Oregon State University/George Poinar / Tropidogyne pentaptera
Палеонтологи нашли в янтаре из Бирмы цветы возрастом в 100 миллионов лет

На настоящий момент этот клещ, как отмечает Пеньяльвер, является самым древним кровососущим клещом, известным науке, из-за чего ученые решили назвать его Deinocroton draculi, "ужасным клещом-дракулой".

Его открытие еще раз говорит о том, что паразитические клещи появились практически одновременно вместе с первыми носителями перьев, и что они смогли пережить их и приспособиться к жизни на теле млекопитающих, занявших доминирующие позиции на Земле после исчезновения динозавров.

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