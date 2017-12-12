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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли историю войны между империей инков и "воинами облаков"

16:1612.12.2017
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© Фото : Chiara BarbieriПогребальные саркофаги индейцев из провинции ЧачапоясПогребальные саркофаги индейцев из провинции Чачапояс
© Фото : Chiara Barbieri

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Анализ ДНК жителей высокогорных районов Перу показал, что многие племена горцев долго воевали с империей инков во времена ее расцвета и так и не покорились им даже после завоевания их территорий, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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© Johan Reinhard
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"Геномы жителей провинции Чачапояс содержат в себе большие вкрапления ДНК древних индейцев, несмотря на то, что этот регион был завоеван и завоеван испанцами. Более того, их структура радикально отличается от того, как устроены гены жителей центрального и южного Перу, где находился центр империи инков и где геномы всех народов были равномерно ими "перемешаны". Похоже, что часть генетического наследия горцев из Чачапояс пережила "атаки" инков и дожила до наших дней", — заявила Чиара Барбьери (Chiara Barbieri) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Маленький гордый народ

Империя инков была самым крупным и могущественным государством Нового Света до пришествия туда испанских конкистадоров, охватывая территорию, которую сегодня занимают Перу, крупные регионы Чили и Эквадор, а также небольшие уголки Аргентины и Боливии. Она возникла примерно в начале 13 века, и всего через 200 лет она охватила огромную территорию и примерно 10 миллионов людей.

Государство инков интересно с исторической точки зрения тем, что оно не имело типичных черт всех древних и современных империй Старого света – у инков не было привычной нам письменности, свода законов, валюты, металлургии и системы счета, а также "классических" феодальных или деспотических отношений между верховными правителями и их подданными.

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© Фото : Scientific Reports & Gómez-Carballa et al.
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По своему территориальному устройству империя инков напоминала федеративное государство – она состояла из 4 крупных регионов и примерно 86 провинций, на территории которых жили отдельные народы со своей собственной культурой и особенностями местного самоуправления. Многие из этих них присоединялись к союзу добровольно, а других покоряли армии инков, однако и в том и в другом случае они постепенно ассимилировались "большой культурой" империи.

Особое место в истории империи инков, как рассказывает Барбьери, занимает их война с "воинами облаков", племенами индейцев-горцев из региона Чачапояс на севере современной территории Перу, проходившая в конце 15 века, незадолго до начала гражданской войны в империи и ее гибели под ударами Франциско Писарро и его армии конкистадоров.

Мумия ледяной принцессы инков
© Фото : Johan Reinhard
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Как писали испанские хроники, индейцы-чачапояс так долго и упорно сопротивлялись нашествиям инков, что их армиям пришлось выселить и рассеять по всей империи остатки покоренных горцев, и заселить окрестности их бывших территорий лояльными народами из других регионов страны, формируя своеобразный "санитарный кордон". Их язык, чача, полностью исчез, как и большинство следов их культуры, и сейчас обитатели Чачапояс говорят на кечуа, наречии их завоевателей.

Генетические следы стертого прошлого

Барбьери и ее коллеги проверили, действительно ли "воины облаков" полностью исчезли с лица Земли, расшифровав ДНК нескольких сотен современных жителей этой части Перу и других регионов страны, и сравнив их с устройством генома инков, в чьих останках сохранилось достаточное количество "обрывков" ДНК.

Это сравнение раскрыло несколько неожиданных особенностей в структуре ДНК жителей провинции Чачапояс, которые заставили ученых сомневаться в справедливости заметок испанских летописцев.

К примеру, оказалось, что для современных горцев был характерен гораздо более высокий уровень генетического разнообразия, чем для жителей других регионов Перу, а также они чаще оказывались носителями "индейских" версий генов, чем прочие обитатели Центральной Америки, считающиеся сегодня потомками жителей империи инков.

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Вдобавок, ученые обнаружили, что жители региона не были близкими родственниками соседних с ними народов, говорящих на кечуа, а также более далеких народов, живущих в Эквадоре и прочих периферийных участках бывшей империи инков. Более того, анализ "мужских" Y-хромосом показывает, что линии многих жителей региона не прерывались на протяжении более чем 20 поколений.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что инкам не удалось полностью выселить "воинов облаков" из их горных долин и заменить их другими народами, и что сами жители долины Чачапояс не смешивались ни с инками, и с испанцами. Это делает их ДНК настоящим сокровищем для историков – сравнивая его с геномами других индейцев, генетики смогут раскрыть раннюю историю расселения их предков по Южной и Центральной Америке.

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