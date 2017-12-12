МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Переход "Роскосмоса" к новой бизнес-модели может занять от трех до пяти лет, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Ранее во вторник Белоусов выразил мнение, что "Роскосмос" должен начать зарабатывать деньги и по примеру "Росатома" стать крупнейшей глобальной конкурентоспособной компанией. По его словам, 10 лет назад экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко свернул "огромную ФЦП, на которую "Росатом" жил и строил блоки", после чего стал самостоятельно искать "другие способы зарабатывать деньги". В свою очередь гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что госкорпорация готова "рассмотреть возможность" дальнейшего развития вне рамок федеральных программ.

"Я думаю, что, если брать пример "Росатома" и те заделы, которые есть, от трех до пяти лет примерно (уйдет на перестройку бизнес-модели "Роскосмоса" — ред.) Он же сейчас зарабатывает и зарабатывать будет гораздо больше", — сказал Белоусов журналистам.

"Нужно переосмыслить миссию "Роскосмоса", бизнес-модель, стратегию, имея в виду создание у "Роскосмоса" второго крыла. Останется, безусловно, работа на государство, на госзаказ, но второе крыло — это зарабатывание денег по-крупному, максимально", — считает помощник президента.

Он напомнил, что "Роскосмос" в своей стратегии развития уже установил очень высокую планку по росту прибыли. Белоусов охарактеризовал эти цели как средние "между суперамбициозными и авантюрными, но реалистичными". "Для того чтобы они реализовались, нужно несколько вещей. (Нужно) решить проблему качества. Мы говорим об этом уже который год, пока проблемы качества особы не решены", — сказал он.

Также необходимо решить вопрос снижения трудозатрат, ускорить процессы принятия и реализации решений. Помощник президента привел в пример решение об акционировании Центра имени Хруничева, которое было принято три года назад, но до сих пор не реализовано. "С такими скоростями мы не то что в космос не улетим, мы от земли-то не оторвемся", — отметил он.

По мнению Белоусова, в развитии госкорпорации также важно установить временной ориентир, например, 2030 год. "Надо смотреть, к 2030 году где мы окажемся, где будут американцы и французы — наши основные конкуренты. Что мы сможем выложить в качестве задела к 2030 году, как мы сможем эти заделы капитализировать. Это предмет для разговора", — уверен он.