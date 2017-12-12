МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России пройдет первая международная олимпиада по анализу данных, сообщает во вторник пресс-служба Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

"IDAO (International Data Analysis Olympiad) создана ведущими специалистами по анализу данных для своих будущих коллег. Своей целью олимпиада ставит объединение аналитиков, ученых, профессионалов и начинающих исследователей со всего мира вместе на одной площадке. Мероприятие подобного масштаба впервые состоится в России. Организаторами олимпиады выступают факультет компьютерных наук Высшей школы экономики, компания Yandex и Harbour.Space University при поддержке Сбербанка", — говорится в сообщении.

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый, заочный онлайн-квалификационный раунд состоится на платформе Yandex.Contest с 15 января по 11 февраля 2018 года.

"На нем будет представлено два трека. Один — это традиционное соревнование по машинному обучению. На основании предоставленных данных с присвоенными им метками участникам необходимо будет сделать новые предсказания и загрузить их в систему автоматической проверки. Задание второго трека — придумать решение для той же задачи, укладывающееся в жесткие рамки по времени и по используемому объему памяти", — отмечается в сообщении.

Таблица с результатами и список финалистов будут опубликованы не позже 18 февраля 2018 года. Тридцать команд, ставших лучшими хотя бы на одном из треков, будут приглашены в Москву.

"Второй, очный тур пройдет в апреле 2018 года, в Москве, в центральном офисе компании "Яндекс". За 36 часов соревнования участники попробуют не просто обучить модель, а создать полноценный прототип, который будет тестироваться как с точки зрения точности, так и с точки зрения производительности", — отмечает пресс-служба.

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и Harbor.Space University предоставят победителям стипендии, полностью покрывающие стоимость обучения на своих образовательных программах.