МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России пройдет первая международная олимпиада по анализу данных, сообщает во вторник пресс-служба Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Олимпиада состоит из двух этапов. Первый, заочный онлайн-квалификационный раунд состоится на платформе Yandex.Contest с 15 января по 11 февраля 2018 года.
"На нем будет представлено два трека. Один — это традиционное соревнование по машинному обучению. На основании предоставленных данных с присвоенными им метками участникам необходимо будет сделать новые предсказания и загрузить их в систему автоматической проверки. Задание второго трека — придумать решение для той же задачи, укладывающееся в жесткие рамки по времени и по используемому объему памяти", — отмечается в сообщении.
"Второй, очный тур пройдет в апреле 2018 года, в Москве, в центральном офисе компании "Яндекс". За 36 часов соревнования участники попробуют не просто обучить модель, а создать полноценный прототип, который будет тестироваться как с точки зрения точности, так и с точки зрения производительности", — отмечает пресс-служба.
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и Harbor.Space University предоставят победителям стипендии, полностью покрывающие стоимость обучения на своих образовательных программах.