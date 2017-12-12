Назначены дата и время расстыковки корабля "Союз МС-05" с МКС

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Расстыковка корабля "Союз МС-05" с Международной космической станцией (МКС) запланирована на 14 декабря в 8.15 мск, сообщила во вторник пресс-служба Центра управления полетами (ЦУП).

"На Международной космической станции (МКС) завершается работа 53-й длительной экспедиции. Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-05" космонавт Сергей Рязанский (Роскосмос), астронавты Рэндолф Брезник (НАСА) и Паоло Несполи (ЕКА) готовятся к возвращению на Землю. По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (ЦУП), расстыковка корабля "Союз МС-05" с МКС планируется 14 декабря 2017 года в 08 часов 15 минут мск", — говорится в сообщении.

"Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-05" ожидается в 11.38 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане", — добавляется в релизе.

После расстыковки работу на орбите продолжит экипаж в составе Александра Мисуркина (Роскосмос), Марка Ванде Хай (НАСА) и Джозефа Акаба (НАСА).