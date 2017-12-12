В Кремле еще детально не ознакомились с выводами по падению "Фрегата"

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ответственность за падение разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками должна наступить в случае выявления профессиональным сообществом причин нештатной ситуации и установления действий, которые к ней привели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Второй запуск с нового российского космодрома Восточный состоялся 28 ноября 2017 года. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала в 8.41 мск и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" №2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Накануне комиссия госкорпорации по установлению причин аварии под руководством замдиректора ЦНИИмаш завершила свою работу.

"Если к нештатной ситуации, по-русски говоря, к аварии привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен нести",- сказал Песков журналистам.

Он отметил, что не имеет достаточной информации по отчету, но подчеркнул неуместность любительских или бюрократических заключений по этому вопросу — "суждение должно быть профессиональным".

Песков отметил, что ответственность "зависит от того, что стало реальной причиной".

"И, скажем так, имеется ли консенсус относительно этих причин или не имеется среди специалистов в первую очередь, потому что, конечно, здесь какие-то любительские заключения вряд ли применимы, все-таки это высокотехнологичная область",- сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что пока не имел времени детально ознакомиться с заключением комиссии, "поэтому неверно было бы что-то сказать". "Но очевидно, что если произошла нештатная ситуация, значит, что-то пошло не так. Безусловно, здесь должен быть какой-то сбой и какие-то неверные действия, которые к этому сбою привели",- сказал он.