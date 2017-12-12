S7 намерена возобновить пуски ракет с платформы "Морской старт" с 2019 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. S7 Group планирует возобновить пуски ракет с плавучей платформы "Морской старт" с 2019 года, инвестиции в программу оценивает в 220 миллионов долларов, следует из презентации компании.

Презентацию представил совладелец и гендиректор S7 Group Владислав Филев в ходе конференции "Космос как бизнес".

Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году. Последний пуск "Зенита" с "Морского старта" был произведен в 2014 году.

"Южмаш" сообщал ранее, что между предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт". Компания S7 "Космические транспортные системы" в свою очередь заявила, что планирует запускать ракеты "Зенит" с плавучего космодрома до 2023 года.