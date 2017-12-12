S7 готова разместить заказ на 50 ракет-носителей для "Морского старта"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Это то, под что мы готовы подписаться на новую ракету, которая сейчас разрабатывается. Мы готовы подписать заказ на 50 ракет и опцион еще на 35 ракет на 10 лет после начала эксплуатации, которая сейчас разрабатывается", — сказал Филев на конференции в Москве.

© Фото : официальный сайт ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" "Морской старт" могут подготовить под "Союз-5" вместо украинского "Зенита" Как следует из презентации Филева, себестоимость производства "Союза-5" не должна будет составлять более 600 долларов за килограмм, включая массу головного обтекателя ракеты.

"Это та цена, которая будет коммерчески успешной", — сказал он.

Ракета "Зенит", на замену которой разрабатывается "Союз-5", имеет вместе с головным обтекателем массу порядка 38 тонн. Таким образом, себестоимость "Союза-5", по словам Филева, должна составить порядка 20-25 миллионов долларов.