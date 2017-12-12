Роскосмос будет уделять больше внимания коммерческим услугам

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Роскосмос будет стараться уделить больше внимания предоставлению коммерческих услуг до 2025-2030 года, сообщил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.

"Что касается ключевых проектов, особое внимание в стратегии госкорпорации Роскосмос, которая в этом году была утверждена, именно играет ориентация деятельности госкорпорации на коммерческий сегмент, на предоставление эффективных и современных услуг и продуктов", — сказал он на конференции в Москве.

Утвержденная весной стратегия развития Роскосмоса рассчитана на срок до 2025 года и "с перспективой до 2030 года".

В качестве примера коммерческих услуг, которые мог бы оказывать Роскосмос, Комаров назвал дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, а также пусковые услуги для иностранных заказчиков.

Он также отметил работу по привлечению коммерческих компаний к экспериментам и прочей деятельности на Международной космической станции (МКС).

"Хочу сказать, что в этом направлении у нас также есть серьезные наработки с ведущими компаниями международными, которые работают на этом рынке. Мы прорабатываем развитие сегмента (Российского сегмента МКС — ред.) не только для исследований, но и для возможности туризма и создания модулей", — добавил Комаров.