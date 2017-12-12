Роскосмос будет уделять больше внимания коммерческим услугам

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Роскосмос будет стараться уделить больше внимания предоставлению коммерческих услуг до 2025-2030 года, сообщил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации Игорь Комаров.
Утвержденная весной стратегия развития Роскосмоса рассчитана на срок до 2025 года и "с перспективой до 2030 года".
В качестве примера коммерческих услуг, которые мог бы оказывать Роскосмос, Комаров назвал дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, а также пусковые услуги для иностранных заказчиков.
Он также отметил работу по привлечению коммерческих компаний к экспериментам и прочей деятельности на Международной космической станции (МКС).
"Хочу сказать, что в этом направлении у нас также есть серьезные наработки с ведущими компаниями международными, которые работают на этом рынке. Мы прорабатываем развитие сегмента (Российского сегмента МКС — ред.) не только для исследований, но и для возможности туризма и создания модулей", — добавил Комаров.