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РИА Наука
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Астрономы попробуют найти "радио инопланетян" на межзвездном астероиде

12:0712.12.2017
08930
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser / Так художник изобразил первый межзвездный астероид ОумуамуаТак художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Участники проекта Breakthrough Listen попробуют завтра найти на Оумуамуа, первом межзвездном астероиде, открытом в октябре этого года, сигналы радиопередатчиков, которые там могли оставить представители внеземных цивилизаций, сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Projects.

Так художник представил себе рой комет
© NASA / JPL-Caltech
Астроном: в Солнечную систему залетела первая "межзвездная" комета
"Визит Оумуамуа в Солнечную систему дает нам уникальную возможность проверить то, присутствуют ли на его поверхности источники "инопланетных" радиосигналов размером со смартфон, а также шанс показать то, как мы можем наблюдать за очень быстрыми и близкими к нам объектами. Вне зависимости от того, имеет ли этот астероид искусственное или естественное происхождение, он будет великолепной целью для Breakthrough Listen", — заявил Эндрю Симион (Andrew Siemion) из Центра SETI в университете Беркли (США).

В середине октября этого года астрономы из проекта Pan-STARRS заявили о потрясающем открытии – им удалось обнаружить первое небесное тело, попавшее в Солнечную систему из межзвездной среды, двигаясь к Солнцу со стороны Альфы Центавра и соседних с ней звезд. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как комета покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой, так как он обладает достаточно высокой плотностью, и у него нет заметного газопылевого "хвоста". По этой причине он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил пока неофициальное имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Как показали снимки с телескопов на Канарских островах, следивших за 1I/2017 U1 в конце октября этого года, данный "межзвездный" астероид обладает достаточно небольшими размерами – его длина и высота составляет примерно 30-50 метров, а ширина – около 180 метров, что делает его похожим на мяч для регби. Сами ученые называют данный объект "огнетушителем" по той причине, что его поверхность окрашена в рыжевато-красный цвет.

Так художник представил себе рой комет у звезды KIC 8462852
© NASA / JPL-Caltech
Астрономы рассказали о первых наблюдениях за "межзвездной" кометой

Визит этого "разведчика" в Солнечную систему привлек внимание участников программы Breakthrough Listen – уникального проекта Юрия Мильнера, российского IT-миллиардера, и британского космолога Стивена Хокинга, главной целью которого является поиск сигналов внеземных цивилизаций.

Как объясняет Симион, необычная сигарообразная форма этого астероида и высокая скорость его движения натолкнула его команду на мысль, что он мог покинуть пределы своей прежней звездной системы не случайно, а по воле ее обитателей, которые могут использовать подобные природные "звездолеты" для того, чтобы устанавливать контакты с другими цивилизациями.

Во время своих странствий по Галактике Оумуамуа может пролетать через десятки звездных систем, что повышает вероятность того, что хотя бы часть их обитателей поймет его предназначение и обнаружит радиопередатчик или другие однозначные следы существования разумных существ на нем.

Так художник изобразил первый межзвездный астероид Ууумауа
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
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Ученые подчеркивают, что вероятность этого минимальна, однако это открытие дает Breakthrough Listen первый шанс проверить те инструменты, которые ученые сегодня разрабатывают для поиска подобных "межзвездных радиостанций". Первые подобные наблюдения начнутся ночью в среду, в ходе которых участники проекта направят телескоп GBT в США на Оумуамуа и попытаются раскрыть его природную или искусственную природу.

Даже если ответы на эти вопросы не будут получены, наблюдения не будут проведены впустую – по словам Симиона, GBT получит новую порцию данных по структуре этого объекта, расположенного сейчас между орбитами Марса и Юпитера, что поможет понять, присутствует ли на его поверхности вода и раскрыть другие тайны его химического состава.

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