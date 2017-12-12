"Разница двух школ": Роскосмос назвал причину неудачного пуска с Восточного

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый замглавы корпорации "Роскосмос" Александр Иванов назвал причину неудачного пуска с Восточного. По его словам, речь идет о некорректной работе алгоритмов программного обеспечения.

Причины аварии

По данным Роскосмоса, при составлении алгоритмов специалисты не учли азимуты пуска. Это привело к тому, что ориентацию блока после отделения от ракеты-носителя определили некорректно.

По словам Иванова, существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки, хотя "Союз", "Фрегат", его составные части и двигательная установка отработали согласно заложенному алгоритму.

Он отметил, что из-за совокупности указанных причин "в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса".

"Фрегат" начал разворот, но не успел его сделать, так как уже включился маршевый двигатель, который придал импульс при неверно ориентированном блоке.

Как указал Иванов, к аварии привела разница подходов к проектированию систем управления разгонного блока и "Союза".

"Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО автоматики производит систему управления ракеты-носителя и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. <…> Нестыковка заложена еще 20 лет назад", — сказал он.

Как отметил глава Роскосмоса Игорь Комаров, анализ произошедшего привел комиссию к обнаружению проблем, которые ранее не исследовали.

"Мы столкнулись даже не с тем, что перевернули датчики угловых скоростей, и не с тем, что перепутали припой при сварке, и даже не халатностью и отсутствием дисциплины на производстве, а с особенностями алгоритма программного обеспечения, который составлялся порядка 20 лет назад и успешно применялся 62 раза при работе разгонного блока "Фрегат" с других космодромов",констатировал он.

Особенность данного пуска заключалась именно в сочетании "Союз" — "Фрегат" — Восточный, заключил глава Роскосмоса, отметив, что намерен лично возглавить спецкомиссию по определению виновных в аварии.

Как прошел пуск

Ракета "Союз-2.1б" 28 ноября вывела разгонный блок "Фрегат" со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1, но доставить космические аппараты на целевые орбиты не удалось.

Кроме того, планировалось, что ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

Среди них — "Бауманец-2", разработанный студентами МГТУ имени Баумана по заказу университета в НПО Машиностроения. Под головным обтекателем ракеты располагался аппарат LEO Vantage, норвежский спутник мониторинга морей AISSat-3, наблюдатель за космическим мусором IDEA и спутник для исследования магнитосферы Земли SEAM.

Кроме того, на орбиты должны быть выйти десять аппаратов слежения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат D-StarOne.

Позднее "Роскосмос" подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные спецкомиссией расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.

Запуск "Зенита" состоится

Несмотря на расследование аварии с "Фрегатом", старт ракеты "Зенит" с первым спутником Анголы AngoSat-1 состоится в назначенный день, подтвердил Иванов.

Ранее сообщалось, что пуск "Зенита" перенесли с 7 на 26 декабря из-за проблем с одним из клапанов разгонного блока "Фрегат".

Он уточнил, что авария разгонного блока "Фрегат" произошла при совпадении многих уникальных условий — географических координат стартовой площадки, разницы в способе отсчета азимута для ракеты "Союз" и разгонного блока "Фрегат", а так же орбиты, на которую надо было доставить "Метеор-М".

Предполагалось, что метеоспутник отделится первым и окажется на солнечно-синхронной орбите высотой порядка 800 километров и наклонением 98,8°.

Таким образом, разгонный блок, "поучаствовавший" уже в 62 пусках с космодромов Байконур, Куру и Плесецк, не нужно будет каким-либо образом перепроверять или дорабатывать.

Третий пуск перенесли

Однако третий пуск с "Восточного" ракеты "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус" перенесли на конец января 2018 года. Такое решение приняли из-за устранения причин аварии с "Фрегатом".

Иванов отметил, что хотя само исправление софта не займет много времени, на проверки и различные согласования уйдет много времени.

Космодром Восточный находится близ города Циолковский в Амурской области. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками провели 28 апреля 2016 года.