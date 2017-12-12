Китай выступил против милитаризации космического пространства

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности использования космоса в военной сфере, заявил, что КНР выступает против милитаризации космического пространства
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы. Подписывая документ, Трамп также отметил, что "космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере", но не стал вдаваться в подробности.
"Китай приветствует достижение научного прогресса в мирном изучении космического пространства всеми странами. Мы исходим из того, что в конечном итоге эти успехи пойдут на пользу всего человечества. Китайская сторона также готова расширить сотрудничества с другими странами в этой области. Что касается вопроса о милитаризации, то мне еще нужно уточнить, что именно сказал президент Трамп. Однако позиция Китая относительно недопущения милитаризации космического пространства четкая и последовательная", — заявил Лу Кан.
Он подчеркнул, что китайская сторона надеется на то, что все члены международного сообщества смогут прийти к консенсусу и как можно скорее приступят к обсуждению договора о недопущении милитаризации космического пространства.
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При помощи инфракрасного орбитального телескопа "Гершель" Европейского космического агентства астрономам удалось получить снимок активного центра звездообразования, который находится в 550 световых лет от Земли в южном созвездии Хамелеон.
Космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сфотографировал лунный закат.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/DLR/FU Berlin / Sirenum Fossae perspective viewГрабены, возникшие в Южном полушарии Марса в результате движения в марсианской коре. Они имеют до девяти километров в ширину, до полутора метров в глубину и простираются по поверхности планеты на 2,735 километров.
Грабены, возникшие в Южном полушарии Марса в результате движения в марсианской коре. Они имеют до девяти километров в ширину, до полутора метров в глубину и простираются по поверхности планеты на 2,735 километров.
Космический грузовик Cygnus компании Orbital ATK прибыл на Международную космическую станцию 14 ноября. Захват грузовика механическим манипулятором станции осуществили астронавты НАСА и ЕКА Ренди Брезник и Паоло Несполи.
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Астрономы обнаружили в созвездии Девы необычную планету, находящуюся в центральной части "зоны жизни" и похожую по своему климату на Землю, год на которой длится всего десять дней. Она вращается вокруг звезды Ross 128 – красного карлика размером с десятую часть Солнца.
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