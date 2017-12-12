Китай выступил против милитаризации космического пространства

ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможности использования космоса в военной сфере, заявил, что КНР выступает против милитаризации космического пространства

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник распоряжение о фактическом возобновлении свернутой его предшественником Бараком Обамой лунной программы. Подписывая документ, Трамп также отметил, что "космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере", но не стал вдаваться в подробности.

"Китай приветствует достижение научного прогресса в мирном изучении космического пространства всеми странами. Мы исходим из того, что в конечном итоге эти успехи пойдут на пользу всего человечества. Китайская сторона также готова расширить сотрудничества с другими странами в этой области. Что касается вопроса о милитаризации, то мне еще нужно уточнить, что именно сказал президент Трамп. Однако позиция Китая относительно недопущения милитаризации космического пространства четкая и последовательная", — заявил Лу Кан.

Он подчеркнул, что китайская сторона надеется на то, что все члены международного сообщества смогут прийти к консенсусу и как можно скорее приступят к обсуждению договора о недопущении милитаризации космического пространства.