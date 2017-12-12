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РИА Наука
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Зонд Juno впервые заглянул внутрь большого красного пятна Юпитера

10:5112.12.2017
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© NASA/JPL-Caltech/SwRIТрехмерное устройство Большого красного пятна ЮпитераТрехмерное устройство Большого красного пятна Юпитера
© NASA/JPL-Caltech/SwRI

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Межпланетная станция Juno получила первые данные по устройству большого красного пятна Юпитера и доказала, что его "корни" находятся глубоко в недрах крупнейшей планеты Солнечной системы, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.

Механизм разогрева атмосферы великим красным пятном Юпитера
© Фото : Art by Karen Teramura, UH IfA, James O’Donoghue
Астрономы: красное пятно Юпитера оказалось гигантской "грелкой"
"Одной из главных загадок пятна является то, как глубоко расположены его "корни". Как показывают данные с Juno, главный ураган Солнечной системы обладает шириной в 1,5 Земли, и его корни уходят на глубину в примерно 300 километров в сторону ядра планеты", — заявил Скотт Болтон (Scott Bolton), руководитель миссии из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

Большое красное пятно, как считается, впервые обнаружил итальянский астроном Джованни Кассини: его изображение нашли в рисунках ученого от 1665 года. Как выяснили ученые позднее, оно представляет собой мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час.

Самые яркие области Большого красного пятна, размер которого равен примерно трем диаметрам Земли, а средняя температура — 160 градусам Цельсия ниже нуля, соответствуют относительно теплому ядру урагана, которое окружают более холодные внешние вихри. Изучение тайн этого района станет одной из главных задач зонда Juno, который прибыл к Юпитеру в начале июля.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли – оно примерно в 1,3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов. Как сегодня считают астрономы, "великое пятно" работает, как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в его атмосферу, чьи температуры заметно превышают те значения, которые предсказывает теория.

Фотография Великого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno 10 июля этого года
© NASA / JPL-Caltech/ SwRI/ MSSS/ Gerald Eichstadt
Зонд Juno получил сверхчеткие фотографии "красного пятна" Юпитера

Ученые достаточно давно гадают, где находится основание этого гигантского урагана – наблюдения с поверхности или орбиты Земли не дают однозначных результатов, а данные с зонда "Галилео" и его спускаемого аппарата заставили многих планетологов предполагать, что "высота" данного вихря составляет десятки и сотни километров.

Первая возможность проверить эти выкладки появилась у астрономов только в прошлом году, когда зонд Juno прибыл к Юпитеру и начал изучать его ураганы при помощи микроволнового радара MWR. Он позволил ученым измерить точную температуру разных слоев урагана и понять, как он устроен.

Первый подобный сеанс наблюдений, как рассказывает Болтон, состоялся в июле этого года, когда Juno в очередной раз сблизился с Юпитером и пролетел на небольшом расстоянии от большого пятна. Ученые измерили точный диаметр урагана – 16 тысяч километров – и вычислили температуру его "ножки".

Фотография Юпитера, полученная «Хабблом» в момент сближения планеты-гиганта и Земли
© NASA, ESA, and A. Simon (GSFC)
Ученые выяснили, как "большое пятно" Юпитера стало красным

"Juno обнаружил, что корни большого красного пятна расположены в 50-100 раз глубже, чем дно океанов Земли, и что температуры у его основания выше, чем у его вершины. Как правило, ветра и другие потоки воздуха возникают из-за разницы в температурах, и то, что нижняя часть пятна теплее его верхушки, хорошо объясняет то, почему ветра движутся со столь высокой скоростью в его видимой части", — добавляет Эндрю Ингерсол (Andrew Ingersol), заместитель руководителя миссии.

Анализ полученных данных и последующие пролеты над пятном, как надеются Болтон и Ингерсол, помогут понять, что ожидает главное пятно Юпитера в будущем, и раскрыть другие тайны самой большой планеты Солнечной системы и ее рекордно мощных ураганов.

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