Третий пуск с "Восточного" перенесен на конец января 2018 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Третий пуск с "Восточного" ракеты "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус" перенесен с 22 декабря на конец января 2018 года из-за устранения причин аварии упавшего в Атлантический океан разгонного блока "Фрегат", заявил журналистам первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

"Да, 22 декабря с "Восточного" пуска не будет, надо все проверить. Вместе с тем, ошибка в алгоритме, которая допущена с при запуске "Союза" с разгонным блоком "Фрегат" с "Восточного" не распространяется на "Байконур", "Плесецк" и космодром Куру во Французской Гвиане, поскольку азимутов, повернутых на 180 градусов, кроме как при запусках с "Восточного", просто не существует. Ошибка была допущена только при запуске отсюда, и только при выводе спутников "Фрегатом" на солнечно-синхронную орбиту, в другом месте она просто не могла произойти", — сказал Иванов.

Он отметил, что хотя само исправление софта не займет много времени, на проверки и различные согласования между предприятиями-смежниками и "Роскосмосом" после аварии уйдет много времени, и существующий график подготовки к пуску позволяет осуществить его после 25 января 2018 года.

"Лечится все это достаточно просто: работой над программным обеспечением, его отладками, и новыми методами проверок результата и в ЦНИИмаше, и в НПЦ АП. Это не металл, это не двигатели, не перепайка, и не перештамповка. Исходные данные дает НПО имени Лавочкина, а программное обеспечение разрабатывает НПЦ АП", — отметил Иванов.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря 2017 года. Планировался пуск "Союза-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4.

Второй пуск с Восточного закончился нештатной ситуацией: 28 ноября 2017 года ракета "Союз-2.1б" вывела разгонный блок "Фрегат" со спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малыми аппаратами на промежуточную орбиту, однако доставить космические аппараты на целевые орбиты не удалось.

Позднее "Роскосмос" подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был проведен 28 апреля 2016 года.