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РИА Наука
РИА Наука

В Стокгольме началась церемония награждения Нобелевскими премиями

18:5010.12.2017
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© AFP 2017 / TT News Agency/Jonas EkstromerНобелевский банкет в мэрии Стокгольма. Архивное фотоНобелевский банкет в мэрии Стокгольма. Архивное фото
© AFP 2017 / TT News Agency/Jonas Ekstromer

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2017 год началась в Стокгольме. На сцене Концертного зала, где она проходит, находятся в общей сложности 11 обладателей награды, среди которых лауреаты в области медицины или физиологии, физики, химии, литературы, а также премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.

Бюст Альфреда Нобеля в концертном зале Стокгольма. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Morin
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Из рук короля Швеции Карла XVI Густава находящиеся на сцене лауреаты получат дипломы и медали. В зале около 1500 гостей – члены семей обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций.

Церемония в Стокгольме рассчитана приблизительно на полтора часа. В отличие от Осло, где ранее сегодня 10 декабря состоялось вручение премии мира, награждение в Стокгольме отличается блеском украшений и вечерних нарядов. Особое внимание журналистов всегда привлекают выбранные для нобелевского вечера платья и украшения женской половины королевской семьи.

По традиции Концертный зал украшен цветами, присланными властями итальянского города Сан-Ремо, где провел последние годы жизни и скончался 10 декабря 1896 года Альфред Нобель. Цветовая гамма убранства зала обозначена в этом году как "шведская зима с белыми цветами в обрамлении прохладных нюансов серо-зеленой листвы". Флористы использовали около 300 килограммов листвы и 25 тысяч цветов, среди которых орхидеи, эвкалипты, амариллисы и розы.

Портрет Альфреда Нобеля. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Размер Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон

После того, как вручат Нобелевские премии, многие гости переедут в Городскую ратушу Стокгольма, где в 21.00 мск в Голубом зале начнется традиционный Нобелевский банкет. Его меню держат всегда в секрете и опубликуют лишь тогда, когда все гости будут за столом.

Награда по медицине за открытие "клеточных часов"

Награду по физиологии или медицине присудили в этом году за открытие "клеточных часов" профессорам из США Джефри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу. Автономные "внутренние часы" клеток контролируют такие важные процессы организма, как сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ. Хорошо работающий ритм клеток важен для здоровья организма.

Награда по физике за обнаружение гравитационных волн

Нобелевская премия по физике досталась работающему в США выходцу из Германии Райнеру Вайссу, а также американским профессорам Барри Бэришу и Кипу Торну. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, которой поручен выбор лауреатов, пояснил, что ученые внесли огромный вклад в работу лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн – сигнал исходил от срастающихся черных дыр. Существование гравитационных космических волн предположил 100 лет назад Альберт Эйнштейн. LIGO стал проектом сотрудничества более одной тысячи ученых около 80 различных научных организаций из двух десятков стран, в том числе и из России. "Все вместе они реализовали 50-летнюю мечту многих ученых", — пояснили в Нобелевском комитете.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017
© REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
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Премия по химии за новый метод микроскопии

Обладателями награды по химии за 2017 год стали работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания) за разработки криоэлектронной микроскопии. Этот метод, считают в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук, позволяет заполнить множество пробелов в "карте биохимии". Теперь ученые могут заморозить биомолекулы во время движения и визуализировать процессы, которые прежде никогда не могли наблюдать. Подчеркивается, что открытие имеет решающее значение для базового понимания химии жизни и развития фармацевтики.

Премия по литературе за творчество большой эмоциональной силы

Шведская академия, созданная в 1786 году для поддержки и развития шведского языка и литературы и отвечающая сегодня за присуждение Нобелевской премии, решила отдать ее в этом году британскому писателю и выходцу из Японии Кадзуо Исигуро (1954). Академики отметили, что творчество писателя отличается большой эмоциональной силой. Темы, которые исследует Исигуро, касаются памяти, роли времени в судьбе человека и самообмана.

Объявление Нобелевских лауреатов по физике в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow
Нобелевский лауреат Вайсс отметил важность изучения гравитационных волн

Премия по экономике за связь психологии с экономикой

Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2017 год удостоен профессор Ричард Талер (США), внесший вклад в развитие теорий в области поведенческой экономики. Талер является одним из основателей быстроразвивающихся сегодня научных сфер — поведенческой экономики и поведенческих финансов.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

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