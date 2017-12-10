Астронавт NASA показал вид северного сияния с борта МКС

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Член экипажа МКС Рэнди Брезник опубликовал панорамный снимок северного сияния, сделанный с борта станции.

"Экипаж МКС желает вам спокойной ночи!" — написал Брезник в комментарии к снимку в Twitter.

По словам астронавта, на кадре запечатлены города Нью-Джерси и Нью-Йорк. Пользователи соцсети крайне удивились, отметив, что не ожидали увидеть подобное природное явление в этой части страны.

Северное сияние — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, возникающее при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Это явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.