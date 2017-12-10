МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Навигационную систему на поверхности Луны для дальнейших исследовательских миссий можно будет создать с помощью световых маяков, разрабатываемых российских автоматических станций серии "Луна", считают инженеры НПО имени Лавочкина и ученые Института астрономии РАН.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), запуск орбитального космического аппарата "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА") в 2021 году и отправку посадочного аппарата "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой в 2022 году на южный полюс Луны. В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством.

"Основой такой системы (системы позиционирования на Луне — ред.) могут стать разрабатываемые оптико-электронные средства в рамках выполняемых лунных проектов Федеральной космической программы; в НПО им. Лавочкина ведется разработка служебных систем позиционного контроля лунных посадочных станций с помощью световых лазерных маяков", — говорится в статье, опубликованной в журнале "Вестник НПО им. Лавочкина".

Первоначально планировалось, что с помощью лазерных маяков можно будет понять, куда "прилунятся" российские модули, пронаблюдав за ними с помощью телескопов с Земли и с уже находящихся на орбите Луны аппаратов. Однако выяснилось, что с помощью многократных наблюдений таких маяков, имеющих очень большой ресурс безотказной работы, можно сформировать систему координат.

При этом создать лунную навигационную систему по аналогии с земными ГЛОНАСС, GPS и Galileo не представляется возможным — для этого, по оценкам ученых, на орбиту луны потребуется отправить 18 аппаратов, которые к тому же будут требовать замены каждые 7-10 лет.