В Осло вручат Нобелевскую премию мира разоруженческой организации ICAN

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Архивное фото

Даниэль Хогстан, Беатрис Фин и ее супруг после присуждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия. Архивное фото

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN состоится в воскресенье в Осло.

Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждают и вручают не в Стокгольме, а в Осло. Имя лауреата 2017 года Норвежский нобелевский комитет представил в октябре. Организация ICAN была основана в 2007 году и объединяет 460 общественных организаций в более чем 100 странах мира. Головная контора находится в Женеве.

От имени организации награду получат ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Турлов, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и ставшая активным участником кампании по запрещению ядерного оружия. Церемония начнется в ратуше Осло в 15.00 мск и продлится приблизительно полтора — два часа, включая традиционную лекцию лауреата. В этом году ее прочтут Фин и Турлов.

На пресс-конференции, прошедшей в Осло в субботу, Фин сказала, что вся призовая сумма будет потрачена на работу организации, которая намерена продолжать добиваться подписания Конвенции ООН по запрещению ядерного оружия всеми странами без исключения. Денежная часть Нобелевской премии в каждой из номинаций составила в 2017 году 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов).

Награждение наградами всегда проходят 10 декабря в день кончины основателя наград Нобеля (1833–1896). Нобелевский день всегда начинается в этот день в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.