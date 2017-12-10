В Осло вручат Нобелевскую премию мира разоруженческой организации ICAN

СТОКГОЛЬМ, 10 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2017 год Международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN состоится в воскресенье в Осло.
От имени организации награду получат ее исполнительный директор Беатрис Фин и Сецуко Турлов, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году и ставшая активным участником кампании по запрещению ядерного оружия. Церемония начнется в ратуше Осло в 15.00 мск и продлится приблизительно полтора — два часа, включая традиционную лекцию лауреата. В этом году ее прочтут Фин и Турлов.
Награждение наградами всегда проходят 10 декабря в день кончины основателя наград Нобеля (1833–1896). Нобелевский день всегда начинается в этот день в Осло и продолжается в Стокгольме, где вечером состоится церемония награждения обладателей награды по литературе, физиологии или медицине, физике, химии и премии по экономике, учрежденной в память о Нобеле.