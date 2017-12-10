РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Юбилей Лайки: как Россия и НАСА готовятся к жизни в дальнем космосе

08:0010.12.2017
02540
© Фото : ИМБП РАН/Олег ВолошинДелегация НАСА на переговорах в ИМБП РАНДелегация НАСА на переговорах в ИМБП РАН
© Фото : ИМБП РАН/Олег Волошин

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Биоспутник "Бион-М2" и преемники Лайки, Белки и Стрелки, которые полетят на нем в космос, помогут России и НАСА вместе подготовиться к покорению Марса, Луны и дальнего космоса и понять, как можно решить те медицинские, психологические и технологические проблемы, которые сегодня не позволяют отправиться к иным мирам.

Вид Земли с МКС
© NASA
Ученый из НАСА объяснил, как бактерии могли попасть на обшивку МКС
На этой неделе в стенах Института медико-биологических проблем РАН в Москве прошла встреча представителей НАСА и ученых из России. На ней они обсудили совместные планы экспериментов на борту российского биоспутника "Бион-М2", который отправят в космос в 2021 году.

Главное отличие нового "Биона" от его предшественников — он будет поднят на рекордную высоту, примерно в 800 километров, куда раньше не поднимались никакие "космические животные", в том числе знаменитая Лайка и ее "коллеги" Белка и Стрелка. На его борту ученые проведут три десятка экспериментов, в которых примут участие шесть дюжин мышей, большое количество мух и культур клеток животных и растений.

Крейг Кундрот, глава подразделения НАСА по изучению биологии и физики космоса, и Олег Орлов, директор ИМБП РАН, рассказали РИА Новости о том, как и зачем будут проводиться эти эксперименты и почему они интересуют американскую сторону.

— Крейг, в прошлом году ваш коллега Владимир Сычев говорил, что у НАСА есть большие планы по сотрудничеству с ИМБП в рамках программы "Бион-М2". На какой стадии находятся переговоры?

— Пока мы не можем сказать, что полностью завершили переговоры, — мы только движемся в сторону их полной проработки. Мы предложили российским партнерам список проектов, которые готовы реализовать наши ученые на борту "Биона-М2". На текущий момент у нас есть около 30 подобных предложений, которые теперь должна оценить научная команда "Биона-М2", — можно ли их реализовать в принципе и интересны ли они нашим партнерам.

После этого мы проведем уже нашу собственную экспертную проверку этих предложений для оценки их научной целесообразности, и лишь небольшая часть из них получит шанс попасть на борт биоспутника. То, как будет проходить это сотрудничество с финансово-юридической стороны, пока не решено, но я могу с уверенностью сказать, что оно развивается полным ходом. 

Мыши, выжившие после полета российского биологического спутника Бион-М1
© Фото : Институт медико-биологических проблем РАН
Ученые: жизнь в невесомости вызвала атрофию кожи у мышей

Как добавил сам Сычев, он ожидает, что примерно восемь американских предложений по экспериментам с мышами станут частью "Биона-М2". Он уверен, что и американские, и европейские партнеры ИМБП будут активно участвовать в работе биоспутника и при подготовке миссии, и уже после ее возвращения на Землю. "Предложений очень много, развернулась настоящая конкуренция за место на "Бионе", и это очень хорошо", — подытожил ученый.

© Фото : Институт медико-биологических проблем РАНСпасатели работают на месте посадки "Бион-1М"
© Фото : Институт медико-биологических проблем РАН
Спасатели работают на месте посадки "Бион-1М"

Академик Орлов подчеркнул, что "Бион-М2" нельзя разделить на чисто российскую и американскую части. Многие эксперименты будут проводиться совместно и решать общие задачи и для НАСА, и для ИМБП. Результаты этих опытов будут совместно изучаться специалистами и той, и другой стороны.

Их общая цель, как отметил ученый, — подготовка к полетам в дальний космос, а следующий биоспутник, "Бион-М3", получит задание изучить воздействие искусственной гравитации на организм животных и реакцию организма на жизнь в условиях "марсианской" и "лунной" гравитации.

— "Бион-М2" будет отправлен на рекордно большую высоту. Повлиял ли этот факт на решение НАСА участвовать в данной научной программе?

— Безусловно, так как он позволит нам решить главную задачу, которая сейчас стоит перед нами в деле освоения и изучения дальнего космоса, — узнать, как космические лучи и радиация влияют на организм людей и животных.

Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Врата в дальний космос: как Россия и США готовятся вернуться на Луну

Космическое излучение кардинальным образом отличается от тех форм ионизирующей радиации, природные источники которых встречаются на Земле, и поэтому полет на такую высоту — единственный надежный способ раскрыть эти различия и понять, нужно ли с бороться с этим явлением.

В принципе, мы можем проводить похожие эксперименты и на высоте орбиты МКС, однако "Бион-М2" позволит нам быстрее накопить данные, необходимые для изучения потенциальных опасностей полетов в дальний космос.

— В этом году Россия отпраздновала 60-й юбилей полета Лайки в космос. Почему сегодня никто не рассматривает возможность отправить новую Лайку на Луну или Марс для оценки последствий подобных полетов для организма?

— Это интересный вопрос, ответ на который будет зависеть от того, в какой стране вы его задаете. Иными словами, отношение к подобным проектам в мире крайне неоднозначное. Ситуация была гораздо проще в конце 1950-х годов с научной точки зрения.

Мы фактически ничего не знали о космосе и о том, как пребывание человека или любого другого организма в невесомости или вакууме повлияет на него. Многие ученые считали, что полет в космос неизбежным образом закончится фатально для человека по целому ряду самых разных причин, однако благодаря Лайке мы выяснили, что и человек, и животные могут совершать непродолжительные экспедиции в космос.

Спасатели работают на месте посадки Бион-1М
© Фото : Институт медико-биологических проблем РАН
Биолог: возможность занесения жизни из космоса можно считать доказанной

Именно из-за этого незнания пионеры космоса использовали собак, приматов и других животных в качестве "пилотов" первых космических кораблей. Сегодня нас беспокоят другие вопросы, на которые мы не можем дать столь однозначного ответа, в том числе и то, как длительная жизнь в космосе влияет на психику и здоровье человека.

В целом, даже если отбросить специфические для США проблемы с защитой прав животных, можно сказать, что в опытах на животных сегодня нет необходимости. Длительные экспедиции на станцию "Мир", а потом и на МКС показали, что люди могут жить на орбите Земли очень долгое время, больше года без серьезного вреда для здоровья, что позволяет нам постепенно увеличивать продолжительность полетов и наблюдать за их последствиями.

— Если говорить о последних планах НАСА и "Роскосмоса", планируете ли вы проводить подобные эксперименты на борту будущей лунной станции Deep Space Gateway или запускать спутники, аналогичные "Биону-М2", на орбиту Луны?

— Сегодня мы обсуждали эту возможность с нашими российскими коллегами и планируем проводить такие опыты, если станция будет построена и у нас будет подобная возможность.

Для того чтобы мы могли ступить на поверхность Марса, нам предстоит пройти множество промежуточных шагов, и каждый такой шаг, в том числе и "Бион-М2", и постройка базы на орбите Луны, помогут нам решить проблему космической радиации как в опытах с животными, так и при наблюдениях за здоровьем экипажа. И мы, конечно, заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Бион-М в сборочном цехе. Архивное фото
© Фото : ЦСКБ "Прогресс"
На биоспутнике "Бион-М2" планируется провести около 30 экспериментов

Как добавил Олег Орлов, и российские, и американские космические биологи сейчас активно обсуждают то, как они могли бы участвовать в проекте по постройке DSG и какие эксперименты помогли бы и космическим агентствам, и экипажам самой станции лучше подготовиться к полетам в дальний космос.

"База Deep Space Gateway станет нашей отправной точкой и полигоном для подготовки все более далеких полетов в глубины космоса, и мы надеемся, что у нас получится организовать комиссию совместно с нашими друзьями из НАСА, в рамках которой мы будем совместно изучать те медицинские проблемы, которые способны помешать полетам в открытый космос", — пояснил директор ИМБП.

— Существуют ли какие-то принципиальные проблемы для полета на Марс, учитывая те данные, которые были накоплены в опытах на животных в космосе и в изоляционных экспериментах на Земле?

— Есть как минимум две принципиальных проблемы, которые помешали бы полету на Марс прямо сегодня, если бы НАСА получило неограниченное количество денег и ресурсов.

Первая имеет инженерный характер — она связана с процессом посадки на поверхность Красной планеты, что имеет особенное значение для возможной отправки на Марс элементов будущей базы и крупных космических кораблей.

Дело в том, что разреженная атмосфера Марса делает приземление на его поверхность достаточно нетривиальной задачей — ее нельзя использовать для торможения корабля, как воздушную оболочку Земли, и при этом она мешает сесть на поверхность таким же образом, как на Луне, у которой атмосфера отсутствует.

Планета Марс. Архивное фото
© Fotolia / artemp1
РФ будет вместе с НАСА проводить эксперименты по имитации полетов на Марс

Конечно, все эти проблемы не касаются биологов и медиков — нас гораздо больше волнует то, что пока нам не удается создать такую пищу, которая бы обеспечивала будущих марсонавтов достаточным количеством энергии и питательных веществ. Эта проблема, безусловно, решаема, если мы вложим в нее достаточное количество усилий и средств.

Другие проблемы — высокий уровень радиации, психологические особенности длительной изоляции, влияние микрогравитации на организм — это факторы риска, а не непреодолимые препятствия, как об этом часто заявляют в прессе.

© Фото : ИМБП РАН/Олег ВолошинОлег Орлов и представители ИМБП РАН
© Фото : ИМБП РАН/Олег Волошин
Олег Орлов и представители ИМБП РАН

Мы пока не знаем, как космические лучи, особенно космическая радиация малой степени интенсивности, влияют на работу мозга человека. Все подобные эксперименты проводились на животных, причем с применением мощных источников излучения. Остается непонятным, сможет ли мозг компенсировать их воздействие и на какой риск готовы идти сами марсонавты и организаторы миссий. Первые точные данные такого рода будут получены только тогда, когда к Марсу полетят первопроходцы.

Еще одна проблема, которая беспокоит и НАСА, и российских ученых — психологическая совместимость экипажа и те проблемы, которые могут возникать при столь длительных полетах и изоляции. Земля станет "маленькой голубой точкой" Карла Сагана для будущих марсонавтов, и нам необходимо понять, как подобная смена перспективы повлияет на их поведение. Сейчас мы изучаем эти проблемы в рамках нашего совместной серии изоляционных экспериментов "Сириус". 

Спасатели работают на месте посадки Бион-1М
© Фото : Институт медико-биологических проблем РАН
Биолог: возможность занесения жизни из космоса можно считать доказанной

Как добавил академик Орлов, еще одна серьезная проблема, которая может препятствовать полетам на Марс, — отсутствие постоянных источников магнитного поля в дальнем космосе, похожих по силе и другим свойствам на магнитный щит Земли. "Люди проводят всю жизнь внутри этого поля, и сейчас мы даже не можем предположить, как наш организм будет вести себя при его отсутствии", — отметил ученый.

— Отношения между Россией и США заметно ухудшились, однако сотрудничество между НАСА и российскими учеными только укрепилось в последние годы. Как вам удалось избежать негативного сценария?

— Мы сотрудничаем с ИМБП уже более 46 лет, наши ученые все это время постоянно работали друг с другом. На этой неделе прошла 36-я крупная встреча наших представителей. За эти годы мы наладили сотрудничество в самых разных областях науки и космоса, и часто так получается, что наши интересы совпадают и мы пользуемся этим для расширения кооперации.

К примеру, и Россия, и США сейчас обращают все больше внимание на окололунное пространство и дальний космос и совпадение наших интересов привело к тому, что мы значительно расширили наше сотрудничество и в рамках изоляционных экспериментов, и в рамках опытов на биоспутниках. Было бы глупо упускать эту возможность.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена