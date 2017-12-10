Лазерный луч: как создавали устройство с бесконечными возможностями

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Без лазеров не обходится практически ни одна сфера нашей жизни. Их используют военные и врачи, строители и школьники. Лазеры работают в персональных компьютерах, на спутниках. С их помощью в лабораториях получают потоки энергии, по мощности сравнимые с ядерным взрывом, и охлаждают среду до сверхнизких температур. Изобретение лазера настолько значимо, что за работы, послужившие этому, ученые получили Нобелевские премии. Одному из научных отцов лазера, советскому физику Николаю Геннадиевичу Басову 14 декабря исполнилось бы 95 лет.

К изобретению лазера привели исследования процессов, происходящих в атоме. Электроны в нем могут занимать разные энергетические уровни — чем выше уровень, тем дальше он расположен от ядра. Точнее, существует вероятность обнаружить электрон на том или ином месте, и "находится" он там, где она наиболее высока.

При переходе электронов на уровень выше или ниже соответственно поглощается или выделяется квант света — фотон, обозначающий самую малую порцию энергии электромагнитной волны. Причем если излучение будет вынужденным, то есть порожденным внешним воздействием, некоторые параметры колебаний фотонов будут тождественны. За счет этого достигается узость диапазона длин волн, характерная для лазерного света.

Чтобы атом излучал фотоны, электроны должны переходить на уровень ниже. А для этого их нужно сначала загнать на более высокие уровни с помощью внешнего воздействия. Физики называют этот процесс накачкой. Атом, в котором электроны занимают более высокие уровни, именуют возбужденным.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе процессы поглощения и излучения фотона электроном © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе процессы поглощения и излучения фотона электроном

Возбужденные атомы будут испускать свет непрерывно, если обеспечить обратную связь. Вынужденное излучение, раз возникнув, должно вновь и вновь вызывать прыжок электронов на уровень выше после того, как они испустят фотоны. Для этого излучательную среду, например кристалл, помещают в оптический резонатор, который представляет собой систему двух зеркал. Резонатор обеспечивает многократное продуцирование световых волн, вследствие чего достигается высокая мощность излучения, то есть увеличивается количество фотонов.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема лазера © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Схема лазера

От мазера к лазеру

В 1916 году Альберт Эйнштейн впервые ввел понятие о вынужденном (индуцированном) испускании и поглощении фотонов. Спустя два десятка лет советский физик Валентин Фабрикант указал на возможность использовать вынужденное испускание для усиления электромагнитного излучения при его прохождении через вещество.

В мае 1952 года на Общесоюзной конференции по радиоспектроскопии Николай Басов и его научный руководитель Михаил Прохоров сделали доклад о том, что есть возможность использования вынужденного испускания для усиления и генерирования миллиметровых волн. Практически одновременно такое предположение высказал в Колумбийском университете США американский физик Чарзл Таунс.

© Фото из архива НИЯУ МИФИ Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, 1960-е годы. © Фото из архива НИЯУ МИФИ Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, 1960-е годы.

"В июле 1954 года в журнале Physics Review Letters была опубликована статья Чарлза Таунса, Дж. Гордона и Г. Цайгера, полученная редакцией 5 мая 1954 года. В статье сообщалось о том, что "создана и работает экспериментальная установка, которая может быть использована в качестве микроволнового спектрометра высокого разрешения, микроволнового усилителя или очень стабильного генератора". Это было первое сообщение о реализации молекулярного генератора — мазера", — рассказывает Евгений Проценко, профессор кафедры лазерной физики НИЯУ МИФИ.

© Фото из архива НИЯУ МИФИ Молекулярный квантовый генератор (мазер). © Фото из архива НИЯУ МИФИ Молекулярный квантовый генератор (мазер).

Первый источник электромагнитного излучения, работающий на переходах молекулы аммиака, испускал волну света длиной 1,25 сантиметра. Устройство назвали "мазер", сократив фразу "усиление микроволн с помощью вынужденного излучения" (microwave amplification by stimulated emission of radiation). Предшественник лазера создали одновременно и независимо две научные группы — в Физическом институте имени П. Н. Лебедева АН СССР под руководством Николая Басова и Михаила Прохорова и в Колумбийском Университете в США под руководством Чарлза Таунса.

"Обе группы предложили и создали аммиачный мазер, в самом деле одновременно, о чем и свидетельствует Нобелевская премия. Поразительно, что при огромной разнице стартовых условий — мирная жизнь в США и военные и послевоенные годы в СССР — научные группы все же "сравняли счет" и одновременно сделали открытие, вознагражденное согласно его значимости", — делится воспоминаниями доктор физико-математических наук Иосиф Зубарев, профессор кафедры лазерной физики НИЯУ МИФИ, работавший вместе с Николаем Басовым.

Собственно лазер (сокращение от фразы light amplification by stimulated emission of radiation, что по-русски означает "усиление света посредством вынужденного излучения") появился на свет лишь спустя шесть лет после создания мазера. Это время было потрачено на поиск материалов и технологий, которые позволили достичь диапазона волн лазерного излучения — от 0,1 до 1000 микрометров.

"Шестнадцатого мая 1960 года в Лаборатории Хьюза (Калвер Сити, Калифорния, США) физик Теодор Мейман реализовал условия для возникновения вынужденного излучения. Ученый использовал импульсную газоразрядную лампу, окружающую кристалл рубина длиной 1,5 сантиметра и около одного сантиметра в поперечнике. Спектр излучения рубина немного сузился, что свидетельствовало о вынужденном излучении света. Это было днем рождения лазера", — комментирует Андрей Кузнецов, исполняющий обязанности директора Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ.

Николай Басов, выпускник МИФИ, известного раньше как Московский механический институт, организовал и возглавил там в 1978 году кафедру квантовой электроники. С 2016 года работу, начатую нобелиатом, продолжают в Институте лазерных и плазменных технологий (ЛаПлаз) НИЯУ МИФИ, объединившем несколько кафедр.

Недавно группа теоретиков ЛаПлаз предсказала, что сверхмощными лазерными импульсами можно создать в плазме магнитные поля с напряженностью до десятков миллионов Гаусс и выше, то есть на порядки превышающей достижимую другими методами. А в сентябре 2017 года это предсказание подтвердила международная группа ученых в Институте по изучению тяжелых ионов в Германии (GSI), где работали и студенты НИЯУ МИФИ.



