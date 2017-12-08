Ученые приблизились к открытию гена, определяющего сексуальную ориентацию

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американские ученые заявили об обнаружении генетических маркеров, влияющих на предрасположенность мужчин к гомосексуальным связям. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 1230 гетеросексуальных и 1077 гомосексуальных европейцев. Их предпочтения регистрировали исходя из данных анкетирования.

Лабораторные тесты показали, что гомосексуалисты и гетеросексуальные мужчины являются носителями различных вариантов некодирующих фрагментов генов, связанных с развитием мозга и работой щитовидной железы.

Один из этих фрагментов находится на 13 хромосоме между генами SLITRK5 и SLITRK6. Он экспрессируется (преобразует наследственную информацию от гена в РНК или белок) в промежуточном мозге, размер которого, как стало известно ранее, связан с мужскими сексуальными предпочтениями.

Второй маркер обнаружили в 14 хромосоме в гене TSHR. Этот генетический вариант влияет на концентрацию гормонов щитовидной железы. Исходя из этого, ученые предположили, что гомосексуальность может коррелировать с работой этого органа.

Отмечается, что полученные результаты являются предварительными, поскольку полноценное исследование требует большей выборки. Тем не менее, попытка ученых стала самым масштабным проектом по изучению генетических причин нетрадиционной сексуальной ориентации.