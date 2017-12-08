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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, что вызывает старение мозга и угасание памяти

14:3108.12.2017
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробиркеУченый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Накопление случайных мутаций в геномах нервных клеток является главным механизмом старения мозга и угасания памяти и живости ума в преклонные годы жизни, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые открыли генетическую программу старения мозга человека
"Мы уже много лет спорим о том, накапливаются ли мутации в ДНК нейронов, клеток, которые обычно не делятся и не обновляются, и влияют ли эти опечатки в геноме на снижение работоспособности мозга по мере старения человека. Раньше на этот вопрос было невозможно ответить, так как мы не могли расшифровать геномы отдельных клеток", — рассказывает Кристофер Уолш (Christopher Walsh) из Гарвардского университета (США).

В последние годы среди ученых заново возродился спор о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не носит случайный характер, и что его контролирует своеобразная "программа смерти" — определенный набор генов, заставляющий организмы дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Пытаясь понять, так ли это на самом деле, американские генетики недавно открыли целый набор генов, потенциально связанных с работой этой "программы старения", нарушения в функционировании которых могут объяснять, почему некоторые люди и африканские грызуны, голые землекопы, живут на несколько десятков лет дольше, чем остальные жители планеты и представители родственных им видов животных.

Гипоталамус и базальные ганглии
© Fotolia / decade3d
Биологи омолодили мышь, починив "центр старения" в ее мозге

Относительно недавно ученые обнаружили в мозге мышей особую зону, которая управляет старением мозга и всего организма в целом, однако сами принципы ее работы оставались на тот момент загадкой для биологов. Другие биологи усомнились в подобных заявлениях коллег, заявив, что случайные мутации, а не какая-то общая для всех программа, управляет старением клеток мозга.

Уолш и его коллеги нашли первое вещественное доказательство того, что мозг стареет благодаря накоплению мутаций в его клетках, расшифровав ДНК полутора сотен одиночных нейронов, извлеченных из гиппокампа, центра памяти, и префронтальной коры мозга давно умерших людей, хранившихся в биобанке Национальных институтов здоровья США.

Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero
Российские ученые усомнились в неизбежности старения

Эти клетки, как рассказывают ученые, принадлежали трем десяткам американцев, две трети которых не страдала от проблем со здоровьем, а остальные – от двух нейродегенеративных заболеваний, ксеродермы, "синдрома ребенка-вампира", и похожего на него синдрома Коккейна.

Нейроны носителей этих болезней преждевременно стареют и начинают массово гибнуть уже в детстве, и ученых давно интересовало, происходит ли это из-за поломки механизмов починки ДНК, характерных для этих синдромов, или каких-то других изменений в работе клеток. Для ответа на этот вопрос ученые извлекли нити ДНК из каждой клетки, размножили и расшифровали их и сопоставили наборы мелких мутаций в каждом нейроне.

Оказалось, что число мутаций в мозге здоровых людей действительно плавно растет с возрастом, причем скорость их накопления заметно различалась для гиппокампа и коры. В целом, новые мутации появлялись в клетках гиппокампа гораздо быстрее, чем в нейронах коры, что может объяснять то, почему люди начинают хуже запоминать новую информацию с наступлением старости.

Пожилой мужчина
© Fotolia / VadimGuzhva
Старение невозможно победить в принципе, заявляют математики

Что интересно, "возрастные" мутации появлялись в нейронах благодаря двум взаимосвязанным вещам – ошибкам при починке разрывов в ДНК и повреждением ее нити при появлении молекул оксидантов в ядре клеток. Это приводило к ускоренной гибели клеток носителей синдрома Коккейна и ксеродермы, так как в них отсутствуют механизмы, предотвращающие подобные поломки.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что мозг стареет не по какой-то единой программе, заложенной во все клетки, а в результате накопления случайных мутаций в их геномах. Соответственно, борьба с оксидантами и разрывами в ДНК может затормозить угасание памяти и общее старение мозга, заключают ученые.

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