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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы впервые измерили силу магнитного поля у "края" черной дыры

12:3208.12.2017
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© ESA/ATG medialabЧерная дыра в двойной системе V404 ЛебедяЧерная дыра в двойной системе V404 Лебедя
© ESA/ATG medialab

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ученые впервые точно измерили силу магнитного поля у самого горизонта событий черной дыры и обнаружили, что оно является неожиданно слабым, что ставит под сомнение почти все общепринятые объяснения природы их "плевков", говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Так художник представил себе рождение плевка черной дыры V404 в созвездии Лебедя
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы из МГУ получили первое фото "плевка" черной дыры
"Мы давно гадали, как возникают джеты, мощнейшие выбросы раскаленной плазмы, которые черная дыра разгоняет до сверхвысоких скоростей. Удивительно низкая сила магнитных полей в их окрестностях накладывает очень серьезные ограничения на теоретические модели, объясняющие их природу. Мы не ожидали этого, и это открытие радикально меняет то, что мы знали о черных дырах", — заявил Стивен Айкенберри (Stephen Eikenberry) из университета Флориды в Гейнсвилле (США).

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре практически любой галактики. В отличие от черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, их масса в несколько миллионов раз больше солнечной. Они периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывают часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.

Как возникают эти пучки, ученые пока не знают. Часть астрофизиков предполагает, что их разгоняет и направляет в стороны от черной дыры сильнейшее магнитное поле в диске аккреции – "бублике" из перемолотой материи, окружающей сингулярность. Другие ученые считают,  что в этом процессе замешана сама черная дыра, или какие-то неизвестные нам феномены, связанные с ее существованием.

Айкенберри и его коллеги выяснили, что текущие представления теоретиков о силе магнитных полей в окрестностях черных дыр оказались в корне неправильными, наблюдая за микроквазаром V404 в созвездии Лебедя, миниатюрным аналогом сверхмассивной черной дыры, который обитает внутри нашей галактики.

Художественное изображение центра активной галактики
© Фото : Wolfgang Steffen, Институт астрономии, UNAM, Мексика
"Радиоастрон" открыл новую физику в работе "плевков" черных дыр

Она представляет собой пару из обычной звезды и небольшой черной дыры, удаленной от Земли примерно на 8 тысяч световых лет, чей диаметр составляет примерно 40 километров. Она постоянно "ворует" материю светила и иногда перетягивает на себя гораздо больше материи, чем  может поглотить. В результате этого черная дыра начинает "давиться" и выбрасывать часть материи в виде миниатюрных аналогов джетов далеких квазаров.

Последний подобный эпизод, как рассказывает Айкенберри, произошел совсем недавно, в середине июня 2015 года, что позволило ученым проследить за тем, как формируется джет и измерить силу магнитного поля у его "ножки", используя орбитальный рентгеновский телескоп NuSTAR, обсерваторию "Гершель" и ряд наземных инфракрасных и радио-телескопов.

Галактика Водоворот и ее спутница NGC 5195
© NASA / S. Beckwith (STScI) Hubble Heritage Team, (STScI/AURA), ESA
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Эти наблюдения позволили астрономам измерить температуру джета и оценить то, какую роль в его разогреве играют магнитные поля в окрестностях черной дыры и электроны, взаимодействующие с ними. Как показали их расчеты, микроквазар вырабатывает неожиданно слабое магнитное поле – его сила всего в 462 раза больше, чем напряженность поля у поверхности Солнца.

Подобная сила поля, как объясняет Айкенберри, примерно в 400 раз меньше, чем значения, предсказываемые теоретиками для черных дыр размером с V404. Это означает, что магнитные поля играют гораздо меньшую роль в разогреве материи и формировании джетов, чем считали ученые, и свидетельствует в пользу существования неких других механизмов, заставляющих черные дыры "выплевывать" часть поглощаемой материи.

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