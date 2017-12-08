КНДР заканчивает разработку двух спутников, сообщил эсперт

Владимир Хрусталев и ответственные за перспективные программы в области космических аппаратов — начальник отдела Ким Чжон О и заведующий отделением Ким Чхор.

Владимир Хрусталев и ответственные за перспективные программы в области космических аппаратов — начальник отдела Ким Чжон О и заведующий отделением Ким Чхор.

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Светлана Задёра. Северная Корея заканчивает разработку спутника дистанционного зондирования Земли и спутника связи весом более тонны, рассказал РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев, который был в КНДР по приглашению местной стороны.

"Нам рассказали на встрече в Пхеньяне о перспективных проектах в области спутников. Первый — это спутник дистанционного зондирования Земли. Из параметров были сообщены вес — более 100 килограмм и разрешение оборудования наблюдения порядка нескольких метров. Второй — это спутник связи весом "более тонны" и планируемый к выводу и эксплуатации на геостационарной орбите. В настоящее время разработка оных практически завершена. Эти работы выполняются в рамках годового плана на 2017 год", — рассказал эксперт.

По словам Хрусталева, с корейской стороны во встрече принимали участие представители структуры, ответственной за перспективные программы в области космических аппаратов — начальник отдела Ким Чжон О и заведующий отделением Ким Чхор.