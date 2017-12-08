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Ученые раскрыли необычную связь между газировкой и детской астмой

10:3708.12.2017
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© Fotolia / IlikeАэрозольный ингалятор для больных астмойАэрозольный ингалятор для больных астмой
© Fotolia / Ilike

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Дошколята, пьющие большие количества сладкой газировки, гораздо чаще страдают от астмы и связанных с ней осложнений во время учебы в школе, чем их сверстники, питающиеся здоровой диетой, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Annals of the American Thoracic Society.

Астма
© Depositphotos / sarra22
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"В прошлом, наши коллеги уже раскрывали связь между употреблением сладких напитков и астмой у школьников, но никто не пытался проверить то, как употребление фруктозы в раннем возрасте может влиять на здоровье детей в последующие годы. Наши исследование показывает, что отказ от употребления газировки в первые годы жизни и даже во время беременности может защитить ребенка от развития астмы", — заявила Шерил Рифас-Шиман (Sheryl Rifas-Shiman) из Гарвардского университета (США).

Астма — это хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющие их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

Эти нарушения в работе иммунных клеток, как отмечает Рифас-Шиман, могут развиваться по самым разным причинам – в результате недостаточного контакта детей с микробами и грибками, которые "обучают" иммунитет сигналам "свой-чужой", а также из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением, и различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул.

Медики из Гарварда обнаружили, что подобные нарушения могут влиять на вероятность развития астмы у ребенка задолго до его рождения и первого похода в школу, наблюдая за здоровьем примерно тысячи беременных женщин, согласившихся принять участие в исследованиях Рифас-Шиман и ее коллег.

Аэрозольный ингалятор для больных астмой
© Fotolia / Ilike
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Ученые всесторонне изучили состояние здоровья матерей и их будущих детей, проанализировав состав их крови, подверженность астме и другим болезням, диету и многие другие аспекты их жизни. Через три года они провели повторное обследование, подсчитав число жертв астмы, а еще через пять лет – подвели итоги наблюдений.

Сопоставляя различные факторы риска и число детей, страдавших от астмы, гарвардские исследователи пытались понять, какие из них наиболее сильно влияли на вероятность ее приобретения.

Как оказалось, употребление газировки значительно повышало шансы на развитие астмы к 8-9 году жизни даже в том случае, если ее пил не сам ребенок, а его мать во время вынашивания плода. Дети таких родителей, по словам исследователей, на 63% чаще страдали от астмы при поступлении в школу, чем остальные дошколята.

Аэрозольный ингалятор для больных астмой, архивное фото
© Fotolia / Ilike
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Аналогичная ситуация была характерна и для употребления сладких напитков самими детьми – вероятность развития астмы повышалась для них на 64% даже в том случае, если их мамы вели себя ответственно и не пили газировку во время беременности.

Наличие подобной связи между сладостями и астмой, как считает Рифас-Шиман, говорит о том, что фруктоза может заставлять иммунные клетки атаковать легкие сама по себе, а не только опосредованно, в результате развития ожирения и появления очагов воспалений в других частях тела.

По этой причине ограничение употребления газировки и сахара детьми, как считают ученые, может стать одним из самых действенных методов борьбы с астмой в США и в других странах мира, для которых характерен и высокий уровень и ожирения, и употребления сладких напитков.

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