Якутские ученые определят возраст копья, найденного среди костей мамонта

ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Ученые в Якутии выясняют возраст 36-сантиметрового копья, обнаруженного среди костей мамонта в Усть-Янском районе Якутии, сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета.

"Копье было получено не так давно, необходимые исследования еще не проведены. В частности, предстоит выяснить возраст артефакта и то, было ли это копье орудием убийства мамонта, среди костей которого оно было найдено в Усть-Янском улусе Якутии", — приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника музея мамонта СВФУ Семена Григорьева.

Отмечается, что изогнутое копье длиной 36,5 сантиметров выполнено из бивня мамонта. Ученые отмечают, что изогнутую форму оно приобрело со временем, а изначально было абсолютно прямым. Жившие тогда люди владели техникой выпрямления бивней мамонта.

"Копье тщательно отполировано, шлифовали его, скорее всего, камнем. По всей длине наконечника в него вставлялись специально обработанные, острые, как бритва, каменные пластины небольшого размера", — приводятся в сообщении слова заместителя директора музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ Александра Степанова.

Сообщается, что обломки копий при раскопках мамонтов находили в Якутии и ранее. Так, в 2013 году на острове Большой Ляховский обнаружили копье сделанного из бивня носорога. Длина копья 83,2 сантиметра, возраст находки более 13 тысяч лет. В прошлом году обнаружены обломки копья на Янском кладбище мамонтов. Длина второй находки — 36,5 сантиметров.

Считается, что мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад.