Якутские ученые определят возраст копья, найденного среди костей мамонта

ХАБАРОВСК, 8 дек — РИА Новости. Ученые в Якутии выясняют возраст 36-сантиметрового копья, обнаруженного среди костей мамонта в Усть-Янском районе Якутии, сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета.
Отмечается, что изогнутое копье длиной 36,5 сантиметров выполнено из бивня мамонта. Ученые отмечают, что изогнутую форму оно приобрело со временем, а изначально было абсолютно прямым. Жившие тогда люди владели техникой выпрямления бивней мамонта.
"Копье тщательно отполировано, шлифовали его, скорее всего, камнем. По всей длине наконечника в него вставлялись специально обработанные, острые, как бритва, каменные пластины небольшого размера", — приводятся в сообщении слова заместителя директора музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ Александра Степанова.
Считается, что мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад.