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РИА Наука
РИА Наука

Искусственный разум: чего ждать людям от умного железа

08:0008.12.2017
(обновлено: 09:07 08.12.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе работу искусственного интеллекта на базе нейронной сетиТак художник представил себе работу искусственного интеллекта на базе нейронной сети
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В середине XX века и физики, и лирики ломали свои светлые головы над проблемой искусственного интеллекта: каким он будет и чем грозит человечеству? По крайней мере, на первый вопрос мы теперь знаем ответ. Искусственный разум — это компьютерная программа, загруженная в компьютер. Она делает расчеты, играет в шахматы, заставляет робота делать сальто. Со вторым вопросом сложнее. Кто-то считает искусственный интеллект вселенским злом, запрограммированным сгубить человечество, а кто-то, наоборот, возлагает на него большие надежды, рассчитывая с его помощью решить самые разнообразные задачи. Научные разработки последних лет подтверждают скорее последнюю точку зрения. Машины с виртуальным умом отлично заменяют своего создателя во многих областях деятельности и даже кое-где вытесняют его. 

Сейсмограф
© AFP 2017 / Frederick Florin
Сейсмологи научили искусственный разум предсказывать землетрясения

Что есть ум

Вот только не всякую программу следует считать искусственным интеллектом. Не дотягивает до этого определения устройство, которое всего лишь выполняет расчеты быстрее, чем человек. Суперкомпьютер, не обладающий особыми навыками, представляет собой, в сущности, сверхбыстрый калькулятор. Нельзя назвать сильно интеллектуальной и программу, которая не умеет самостоятельно обучаться. Нетворческий подход к поставленной задаче тоже, мягко говоря, не свидетельствует о большом уме. 

Материальная оболочка, в которую заключен виртуальный мозг, не имеет большого значения. Мы можем сделать любую: крошечный плеер, квантовый компьютер, робота, лазерную систему, самолет. Разумность устройства определяют загруженные в него алгоритм и информация. Например, в НИЯУ МИФИ, сотрудники которого любезно поделились своим мнением об искусственном интеллекте, разрабатывают защитную систему для смартфона, которая распознает владельца по тому, как он с ним обращается. 

Критика искусственного разума

Быстродействие, память, самообучение, творчество — обладающее этими свойствами устройство, как бы оно ни выглядело, будет мыслить практически как человек. Парадоксально, но это сравнение совсем не в пользу искусственного интеллекта. Потому что он начинает внушать нам страх. Бог знает, какие мысли придут ему в процессор, если поощрять инициативу. Он может захотеть причинить нам намеренный вред, сделать рабами или вообще уничтожить. Серьезные ученые не разделяют этих опасений.

© FotoliaРобот-хирург делает операцию
© Fotolia
Робот-хирург делает операцию

"Голливудские фильмы вроде "Терминатора" или "Матрицы" довольно далеки от реальности. На данный момент вычислительные средства настолько зависимы от человека, что, даже если были бы способны уничтожить его, существовать дальше они бы не смогли. Конечно, можно предположить, что в будущем роботы научатся самостоятельно добывать полезные ископаемые, строить заводы и обеспечивать себя энергией, но я полагаю, что это не произойдет в нынешнем веке. Впрочем, прогнозирование той или иной области науки — дело неблагодарное, так как слишком многое зависит от финансирования", — комментирует Алексей Самсонович, профессор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

Некоторые мыслители не без основания предсказывают, что искусственный разум оставит нас совсем без работы. Роботизация уже сделала ненужной массу профессий, к примеру, типографского наборщика или штурмана, и обесценит еще многие. Но как показывает практика, механизация труда порождает новые профессии, в которых интеллектуальные и творческие способности людей раскрываются с новой силой. Чем больше задач мы будем отдавать на откуп нашим виртуальным двойникам, тем больше времени оставим себе, чтобы заниматься действительно важными и сложными вещами. Например, прогнозировать поломки на различных крупных энергопроизводящих станциях, в том числе атомных. 

© AFP 2017 / Giuseppe CacaceПервый в мире робот-полицейский в Дубае, ОАЭ
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Первый в мире робот-полицейский в Дубае, ОАЭ

"Создаваемая нами на основе нейросетей интеллектуальная система сможет предсказать, когда совокупность определенных факторов приведет к поломке того или иного крупного агрегата станции. Дело в том, что различные участки крупных механизмов редко выходят из строя поодиночке. Чаще всего аварию вызывает одновременное, например, изнашивание деталей. Человек просто неспособен провести расчет и анализ такого объема данных, чтобы понять, когда возникнет неисправность и что станет ее катализатором", — рассказывает Валентин Климов, заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических НИЯУ МИФИ.

Темпы развития искусственного интеллекта и радуют, и пугают, приближая время, когда нам придется отвечать на этические вопросы. Считать ли каждую умную программу отдельной личностью, какими правами и обязанностями ее наделять, регламентировать ли ее труд? Научный прогресс остановить сложно, а значит, нам придется делить с искусственным разумом жизненное пространство, и хочется верить, что мы станем друзьями. 


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