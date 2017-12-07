Выявлена связь между холодным климатом и риском развития рака

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники Медицинской школы университета Кипра установили, что жители северных стран чаще прочих страдают от онкологических заболеваний. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.
В подтверждение гипотезы ученые приводят данные общемировой статистики. Так, из инфографики, опубликованной на сайте, следует, что жители северных стран больше подвержены раку легких, груди или колоректальному раку. Особо ярко эта тенденция проявляется в скандинавских странах, где количество людей, страдающих от этих злокачественных опухолей, значительно превышает среднемировой показатель.