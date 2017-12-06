Ученые раскрыли способ меньше есть

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Потребление небольших порций еды в течение дня подавляет нейроны, отвечающие за чувство голода, таким образом, человек может снизить количество потребляемой пищи. К такому выводу пришли ученые из Пенсильванского университета, сообщает Daily Mail.

Биологи изучали связь между нейронами гипоталамуса (область мозга), отвечающего, помимо прочего, за чувство голода, и изображением, запахом и вкусом еды. В ходе исследования голодных лабораторных мышей сначала кормили ароматизированным гелем без питательных веществ, что привело к подавлению соответствующего участка гипоталамуса. Однако через несколько минут мозг грызунов вернулся в "голодное" состояние. При повторных кормежках "пустым" гелем гипоталамус вовсе перестал реагировать на этот вкус.

После этого мышам был подан гель, в состав которого входило относительно небольшое количество калорий. Такие приемы пищи смогли утолить чувство голода на длительное время. Кроме того, аромат и вид смеси с калориями подавлял желание есть сильнее "пустого" геля. На третьем этапе исследований мышам вводились гормоны, которые вырабатываются при пищеварении — пептид YY, амилин и холецистокинин. Несмотря на то, что животные не получили питательных веществ, они ощущали полную сытость.

Авторы исследования собираются продолжить изучение влияния гормонов на чувство голода и надеются научиться "обманывать" мозг. Ученые уверены, что таким образом они могут помочь людям в борьбе с ожирением.