Уроки музыки помогают лучше слышать и говорить

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Люди с музыкальным образованием легче воспринимают речь, особенно в шумном окружении, например на дискотеке, при этом их мыслительные способности более развиты, чем у необучавшихся музыке. Такой вывод сделали ученые из Китая и Канады в статье, опубликованной в PNAS.

О том, что обучение музыке улучшает разные формы мышления и повышает пластичность мозга человека, известно давно. Считается, что уроки музыки усиливают мыслительные и нейробиологические механизмы разговорной речи, особенно в непростых для нашего слуха условиях. Но процессы, которые дают мозгу такие потенциальные преимущества, связанные с восприятием речи, были не вполне прояснены.

Решить задачу взялась доктор Ду И (DU Yi) из Института психологии Китайской академии наук в сотрудничестве с доктором Затор Робер (Zatorre Robert) из Института неврологии Монреаля и Университета Макгилла. Они измеряли активность мозга у 15 музыкантов и 15 не обучавшихся музыке людей в возрасте 21-22 года с помощью функционального магнитно-резонансного томографа (fMRI). Этот прибор позволяет измерять активность мозга в реальном времени, когда человек что-нибудь делает. Обе группы добровольцев, участвовавших в эксперименте, разбирали речь по слогам, в то время как исследователи меняли уровень окружавшего их фонового шума.

Изначально все добровольцы показали одинаковый уровень слуха, образования, слуховой оперативной памяти или невербального IQ. При этом, как пояснили авторы работы, музыканты из первой группы учились музыке минимум десять лет, постоянно практикуясь последние три года. Причем свое музыкальное образование они начали до семи лет.

В отсутствие шума обе группы людей показали одинаковые результаты сканирования мозговой активности. Когда же их испытали в условиях шума, то музыканты превзошли немузыкантов по всем соотношениям восприятия сигнала к шуму. Сканер показал, что эта способность зависела от усиленной активации левых нижних лобных и правых слуховых областей в мозге музыкантов.

Выяснилось, что в мозге людей, имеющих музыкальное образование, нейронные шаблоны, отвечающие за звуки, из которых состоят слоги, более четкие в двусторонних слуховых и в лобных двигательных отделах, связанных с производством речи.

Более того, обучение музыке усиливало функциональную связность слуховой и двигательной сети, что коррелирует с лучшими поведенческими действиями.

Понимание того, что музыкальное образование обостряет и связывает слуховую систему с системой движения языка, притом что человек начинает различать речь лучше, представляется авторам работы важным достижением. Они полагают, что программы музыкального тренинга можно внедрить для пожилых людей, у которых возникают сложности с речью и нарушения слуха.