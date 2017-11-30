Ученые выяснили, почему вредно пропускать завтраки

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Psychology, показало, что люди, которые не отказываются от завтрака, в меньшей степени подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Эксперты попросили 49 человек в возрасте от 21 до 60 лет принимать пищу в течение двух часов после пробуждения или голодать до полудня каждый день на протяжении шести недель. Они могли выбрать любые блюда, однако многие предпочли традиционный завтрак из хлопьев, тостов и сока.

До и после теста ученые зафиксировали показатели обмена веществ у участников. Они также провели биопсию жировых клеток, чтобы выяснить, как работают 44 гена и белка, ответственных за метаболизм.

В ходе исследования выяснилось, что завтраки снижают активность генов, связанных с инсулинорезистентностью, и в пределах нормы увеличивают концентрацию сахара в крови, что со временем может защитить организм от диабета и заболеваний сердца. При этом дополнительные калории, на которые обрекают себя любители позавтракать, не причиняют организму существенного вреда.

"Тем не менее, меню завтрака для худых и полных людей должно отличаться", — заявил диетолог Хавьер Гонзалес, отметив, что для выработки конкретных рекомендаций необходим еще ряд экспериментов.