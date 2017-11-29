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РИА Наука
РИА Наука

Археологи вычислили точный возраст гробницы Христа в Иерусалиме

15:1629.11.2017
(обновлено: 15:21 29.11.2017)
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© AP Photo / Dusan VranicХристианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016Христианские православные зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня. Иерусалим, 30 апреля 2016
© AP Photo / Dusan Vranic

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Предположительная гробница Иисуса Христа в храме Воскресения Христова в Иерусалиме действительно была построена во времена Константина Великого, первого христианского императора Рима, и дожила до нашего времени, несмотря на неоднократные попытки ее уничтожить, сообщает научно-популярный журнал National Geographic.

Исследование гробницы Иисуса Христа в Иерусалиме. Архивное фото
© AP Photo / Dusan Vranic
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"Интересно, что образцы цемента, открытые нами в этой гробнице, не только помогли нам найти следы самого первого ее варианта, но и подтвердить то, что она несколько раз обновлялась и перестраивалась в последующие столетия", — заявила Антония Моропулу (Antonia Moropoulou), руководитель раскопок из Национального технологического университета Афин (Греция).

Как повествуют средневековые хроники, предположительная гробница основоположника христианства была открыта в четвертом веке нашей эры императрицей Еленой, матерью императора Константина, принявшего христианство и перенесшего столицу Римской империи из Рима в Константинополь в 330 году нашей эры.

Римские архитекторы и скульпторы построили храмовый комплекс вокруг этой гробницы, который дожил в таком виде до начал 11 века, после чего был полностью разрушен арабскими завоевателями, что, в соответствии со средневековыми легендами, послужило поводом для запуска первого крестового похода в 1095 году.

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После завоевания Иерусалима крестоносцы реконструировали часть сооружений этой гробницы и построили храм Воскресения Христова, и в таком виде он дожил до нашего времени. Долгое время считалось, что все следы оригинальной усыпальницы были уничтожены, однако в прошлом году археологам, проводившим реставрацию храма и вскрывшим могильную плиту, установленную на могилу Христа в 1555 году, удалось найти фундамент оригинальной гробницы и найти первые намеки на то, что она продолжает существовать.

Ученые попытались проверить, так ли это на самом деле, отколов несколько фрагментов строительного раствора, которым были скреплены камни фундамента и вторая, более древняя надгробная плита, найденная в октябре 2016 года. Историки вычислили возраст этой мраморной конструкции и цемента, измерив то, как много радиоактивных элементов распалось внутри кристаллов песка, заточенных внутри этого раствора сотни лет назад.

Как показали эти замеры, гробница была построена примерно в 345 году нашей эры, в эпоху правления Константина и его сыновей, Константина II и Констанция II. Это, по мнению археологов, является серьезным аргументом в пользу того, что эта гробница действительно могла быть построена Константином и его матерью Еленой.

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С другой стороны, как подчеркивают ученые, пока у них нет никаких доказательств того, что в пещере, скрытой под этой плитой, действительно был захоронен Иисус – большая часть пещеры остается погребенной под камнями оригинальной гробницы и более поздними постройками, возведенными уже в средние века.

Дальнейшее изучение этих артефактов, как надеются археологи, поможет понять, действительно ли в ней покоились останки Христа, и раскрыть другие детали ее постройки и то, как часто ее разрушали и восстанавливали за 17 веков ее существования.

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