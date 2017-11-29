Российские ученые с помощью квантовых моделей изучают угрозы в соцсетях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские ученые изучают информационные угрозы в социальных сетях с помощью квантовых моделей, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.
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По его словам, в семинаре приняли участие российские ученые из Университета ИТМО и Санкт-Петербургского государственного университета, а также представители потенциальных заказчиков информационных систем для анализа и мониторинга информационных угроз.
Новые угрозы
"Появление новых информационных угроз в современном мире является своего рода платой за те удобства, которые создают коммуникационные технологии и их повсеместная доступность. Эта "обратная сторона медали" будет только усиливаться по мере развития этих технологий и того, как они будут все глубже проникать в жизнь каждого человека", — добавил Гарбук.
Суть работы
По словам Гарбука, речь идет о разработке математических и других моделей, которые позволяют описывать, анализировать и прогнозировать общественные и индивидуальные психологические процессы — от поведения отдельной личности до больших социальных групп. Такие модели позволят прогнозировать, каким образом та или иная информационная кампания будут воздействовать на человека, группу или общество в целом.
"Фонд уже сегодня рассматривает возможность постановки проектов, направленных на разработку механизмов прогнозирования информационных воздействий на групповое и индивидуальное сознание и оценку опасности такого рода воздействий", — подчеркнул Гарбук.