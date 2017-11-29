Российские ученые с помощью квантовых моделей изучают угрозы в соцсетях

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские ученые изучают информационные угрозы в социальных сетях с помощью квантовых моделей, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

Как вы защищаете данные на своем компьютере? Покупаю программу-антивирус

Скачиваю бесплатный антивирус

Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Результаты 36.9% Покупаю программу-антивирус

40.0% Скачиваю бесплатный антивирус

23.1% Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Все опросы Голосовать

"В ФПИ прошел семинар, посвященный использованию квантовых и математических методов для анализа информационного поля и исследования поведения в социальных сетях как отдельных личностей, так и социальных групп", — сказал Гарбук.

По его словам, в семинаре приняли участие российские ученые из Университета ИТМО и Санкт-Петербургского государственного университета, а также представители потенциальных заказчиков информационных систем для анализа и мониторинга информационных угроз.

Новые угрозы

"Появление новых информационных угроз в современном мире является своего рода платой за те удобства, которые создают коммуникационные технологии и их повсеместная доступность. Эта "обратная сторона медали" будет только усиливаться по мере развития этих технологий и того, как они будут все глубже проникать в жизнь каждого человека", — добавил Гарбук.

Суть работы

При этом существует опасность чрезмерного реагирования на некоторые информационные процессы в интернете, когда на основании субъективных критериев принимаются решения о блокировании сайтов, проведении информационных кампаний и другие ресурсоемкие и социально значимые решения, объяснил учёный.

По словам Гарбука, речь идет о разработке математических и других моделей, которые позволяют описывать, анализировать и прогнозировать общественные и индивидуальные психологические процессы — от поведения отдельной личности до больших социальных групп. Такие модели позволят прогнозировать, каким образом та или иная информационная кампания будут воздействовать на человека, группу или общество в целом.

Для изучения этих явлений и проведения предпроектной работы в 2017 году ФПИ создал целевую поисковую лабораторию в Университете ИТМО. Одной из главных целей лаборатории стал поиск и формирование научных групп для проведения исследований, экспериментов и впоследствии организации проектной работы с прикладными результатами. В частности, в формате создания программных продуктов, таких как системы машинного обучения и аналитические системы для мониторинга информационного поля, и прогнозирования информационных угроз, отметил представитель ФПИ

"Фонд уже сегодня рассматривает возможность постановки проектов, направленных на разработку механизмов прогнозирования информационных воздействий на групповое и индивидуальное сознание и оценку опасности такого рода воздействий", — подчеркнул Гарбук.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.