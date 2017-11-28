МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Второй в истории успешный запуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" закончился неудачей на участке полета разгонного блока "Фрегат": гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 и 18 микроспутников либо упали в океан, либо не выведены на расчетную орбиту.

"Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1.В результате работы РН (ракеты-носителя) "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ (разгонного блока) "Фрегат" и КА (космического аппарата) "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите", — заявил Роскосмос.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Утраченный высокотехнологичный груз

"Метеор-М" №2-1 — третий спутник космической группировки "Метеор-3М", предназначенной для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Кроме того, с помощью этих спутников можно оценивать условия для полетов авиации.

С помощью аппарата могли бы быть получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые мог бы получать спутник, позволили бы определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также оценивать составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Информацию с "Метеора-М" №2 могли бы одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных. Устройство для сканирования облачного и ледяного покрова, а также фурье-спектрометр для изучения температуры и влажности атмосферы дали бы возможность "видеть" участки Земли шириной около 3 тысяч километров.

Также на орбиту не будет доставлен "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО машиностроения. По информации из открытых источников, на его борту была установлена камера разрешением от 18 до 36 метров, малоразмерная лазерная двигательная установка с низким потреблением энергии, предназначенная для экспериментальной отработки, а также вычислительная аппаратура для экспериментов, в том числе для проверки радиоэлектронных компонентов элементной базы на радиационную стойкость.

С Восточного также не удалось вывести на орбиту спутники LEO Vantage — группировка малых аппаратов связи должна была начать работу в 2021 году, AISSat — серия норвежских спутников мониторинга морей, IDEA — спутники анализа состояния воздушного покрова, используемые NASA и NOAA (управление по исследованию океанов и атмосферы США) и SEAM — аппараты для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли, созданные консорциумом восьми предприятий из Швеции, Германии, Украины, США, Дании, Венгрии и Италии.