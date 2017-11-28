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РИА Наука
РИА Наука

Наблюдатели старта ракеты "Союз" отметили запуск "космической едой"

11:0328.11.2017
(обновлено: 11:16 28.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СВОБОДНЕНСКИЙ Р-Н (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 28 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Жители Амурской области во вторник наблюдали второй пуск ракеты с космодрома Восточный со смотровых площадок возле кафе вдоль трассы "Амур" и просто с поля. Особой популярностью пользовалась "космическая еда" из тюбиков, а студенты провели флешмоб, проводив ракету песней "Земля в иллюминаторе".

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С космодрома "Восточный" состоялся второй в истории запуск ракеты‍

Второй запуск ракеты-носителя был проведен во вторник с космодрома Восточный. На орбиту отправился трехступенчатый "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" в качестве основной нагрузки. Первый старт с нового российского космодрома был выполнен более полутора лет назад — 28 апреля 2016 года в космос была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а". Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уже поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском ракеты.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный". 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" №2-1 с космодрома "Восточный". 28 ноября 2017

И хлеба, и зрелищ

Одну из смотровых площадок запуска ракеты оборудовали возле кафе "Меркурий" на 1415-м километре федеральной трассы Амур. За три часа до планируемого пуска там собрались жители Амурской области, желавшие понаблюдать за пуском.

Территория у кафе "Меркурий" рассчитана на самое большое число зрителей среди всех площадок — около 500 человек. В этом году в кафе установили аппарат с тематическими сувенирами, значками и новинкой – "космическим питанием" в тюбиках. Оценить вкус космического борща, каши или второго блюда можно за 350 рублей, самый дорогой космический значок стоит 400 рублей.

Подготовка к пуску ракеты носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный. 27 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Высокотехнологичный груз: с космодрома Восточный запланирован второй запуск
"Космические" сувениры рекламировал специальный баннер-растяжка на входе в кафе, здесь же разместили плакат со знаменитым слоганом космодрома Восточный: "Подними голову", на плакате указали и время второго пуска — 14.41 (8.41 мск).

"В этот раз мы подготовились еще лучше, чем в апреле. Еще за два часа до пуска стал приезжать народ, водители-дальнобойщики. У нас ведь и хлеб, и зрелище, в апреле все машинами было заставлено", — рассказали РИА Новости сотрудники кафе.

Суп, который готовили повара, во вторник явно проиграл по популярности борщу из тюбика. "Космическое питание" покупали на сувениры, а многие сразу начинали его есть. "Я уже попробовала, борщ как настоящий. Его только нужно чуть-чуть нагреть", — рассказала РИА Новости жительница Благовещенска Анна.

Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Полтора года после первого пуска с Восточного: доходы в бюджет и туризм
По отзывам покупателей, ожидавших второго пуска, вкусным оказался и космический творог с облепихой, смородиной и другими добавками. "Мы с коллегами приехали в Свободный в командировку из Вологды, питание я покупаю для детей, надо ведь удивить",- рассказала РИА Новости жительница Вологды Ольга Виноградова.

Второй пуск с Восточного на этой смотровой площадке наблюдали и железнодорожники из Иркутска. "Мы приехали в Свободный в командировку, вот нас двое любопытных, решили посмотреть на пуск, в апреле не видели, купили на память значки", — рассказал РИА Новости железнодорожник Андрей Петровский.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Метеор" №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома "Восточный". 28 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Метеор" №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома "Восточный". 28 ноября 2017

Готовность номер один и " Земля в иллюминаторе" 

Кот, живший в 100 метрах от стартового комплекса ракеты-носителя Союз на новом космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Ковалев
Сотрудники Восточного не знают, куда делся выселенный с космодрома кот
"Минутная готовность!" — в морозном воздухе Свободненского района Приамурья раздалась команда со стартового стола Восточного, ее было отчетливо слышно и на смотровой площадке возле кафе. Зрители восприняли команду как сигнал к действию: настроили телефоны, взяли детей на руки и затаили дыхание.

"Огонек, огонек, летит!"- на разные голоса разнеслось над толпой во время старта. В этот раз ракету провожали песней. Флешмоб устроили студенты из Благовещенска. "Особо не репетировали. Песню "Земля в иллюминаторе" знают все", — рассказали РИА Новости студенты. Во время пуска ребята пели, пританцовывали и снимали друг друга на камеры телефонов.

На федеральной трассе "Амур" был слышен хлопок, с которым от "Союза" отделилась первая ступень, а когда ракета уже исчезла с поля зрения, возле кафе еще долго пахло дымом.

Сразу после пуска зрители вспомнили про горячий борщ, вернулись в кафе, начали обедать и поздравлять друг друга, а также звонить друзьям и родственникам.

"Да, видели, холодно здесь, ветер. Купить тебе борщ в тюбике? Говорят, вкусный",- говорит родне по телефону летчик из Серышево Андрей Лобанов. Посмотреть на пуск он привез пятилетнюю дочь.

"Я знаю, в ракете робот сидит, она автоматическая, а еще раньше были две собаки и еще одна собака летала, но она не вернулась",- поделилась знаниями Настя Лобанова. О пуске с Восточного девочка пообещала рассказать всем друзьям из детского сада.

"Союз" в чистом поле

Европейские волки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники "Восточного" рассказали о волках, гуляющих около космодрома
Жители села Глухари Свободненского района в ноябре решили не изменять традиции: за вторым пуском с Восточного, как и за первым, они наблюдали с поля за населенным пунктом.

"Сложностей никаких нет. У нас в этом селе живут родственники. Мы и в апреле приезжали из Благовещенска специально, на первый пуск посмотреть. Весной выехали за село на поле, поставили походный столик, приготовили шампанское, ждали, но ракета в первый день не полетела",- рассказала РИА Новости о необычной космической традиции своей семьи жительница Благовещенска Татьяна.

Во вторник она с мужем и сестрой вновь поехала в Глухари ждать запуска ракеты. "Поле нам уже знакомое, оттуда многие жители села будут смотреть, и шампанское мы приготовили. Вот такой у нас семейный космический туризм",- с улыбкой добавила Татьяна.

Увиденным и Татьяна, и студенты, и Андрей Лобанов с дочерью остались довольны.

"Полетела, без задержки, видно было. А главное, это у нас в области, хоть и живем мы на краю России, а космодром у нас",- рассказали РИА Новости зрители.

Губернатор Амурской области Александр Козлов уточнил, что с 2012 года, с начала строительства космодрома, в бюджет региона поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов, а на карте страны и области появился новый город — наукоград Циолковский для сотрудников Восточного.

"Хочу поздравить всех с очередным успешным пуском ракеты с амурского космодрома Восточный. Тот факт, что наш регион стал космической гаванью всей страны, вызывает и гордость за Амурскую область, и дает уверенность в завтрашнем дне",- сказал Козлов РИА Новости.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Jager
Пуск неудачный, разгонный блок Фрегат не сработал.
11:37
28.11.2017
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