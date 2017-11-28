Беспилотники обследуют место предполагаемого падения ступеней "Союза-2.16"

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – РИА Новости. Беспилотники начали обследование района предполагаемого падения отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1б" в Амурской области, сообщил РИА Новости глава Зейского района Приамурья Андрей Ложечкин.

"Поисковая группа выдвигается завтра в 9.00 местного времени. Сейчас в районе идет разведка беспилотниками, которые вылетели из поселка Дипкун", — сказал собеседник.

По его словам, планируется расчистить место для посадки вертолета, после этого приступят к сборке частей для вывоза их в Циолковский.

Ожидается, что боковые блоки упадут в Тындинском и Зейском районах Амурской области.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" №2-1, студенческим аппаратом "Бауманец-2" и 17 иностранными наноспутниками стартовала с космодрома Восточный. Разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от ракеты.