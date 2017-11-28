Госкомиссия разрешила второй пуск с космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 28 ноя — РИА Новости. Госкомиссия приняла решение о пуске ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" и 18 малыми аппаратами, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

"Одобрение госкомиссии есть", — сказал он.

Пуск будет вторым в истории Восточного. Первый запуск состоялся 28 апреля 2016 года.

"Метеор-М" № 2-1 — спутник гидрометеорологического обеспечения. С его помощью будут получены глобальные и локальные изображения облаков у поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах. Данные, которые будет получать спутник, помогут определять температуру на поверхности морей, распределение температуры и влажности в атмосфере Земли, а также позволят оценить составляющие радиационного баланса системы "Земля-атмосфера".

Среди спутников попутной нагрузки "Бауманец-2" — аппарат, разработанный студентами МГТУ имени Баумана и созданный по заказу университета в НПО Машиностроения.

Также под головным обтекателем ракеты расположен один спутник LEO Vantage (полноценная группировка этих малых аппаратов связи должна начать работу в 2021 году), один аппарат AISSat-3 — семикилограммовый норвежский спутник мониторинга морей, один спутник IDEA, предназначенный для слежения за микроскопическим космическим мусором, и пятикилограммовый спутник SEAM для исследования магнитного и электрического полей магнитосферы Земли в интересах Королевского технологического института (КТН) Швеции.

Кроме того, на орбиты будут выведены десять аппаратов наблюдения за морскими судами LEMUR, два американских сельскохозяйственных спутника мониторинга воды и землеустройства Landmapper-BC и экспериментальный немецкий аппарат для создания радиолюбительских сервисов D-StarOne.