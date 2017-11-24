Госдума ратифицировала соглашение с Китаем об охране космических технологий

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Китая об охране технологий и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Соответствующий законопроект внесло в нижнюю палату парламента правительство. Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать это соглашение.
Соглашение было подписано 25 июня 2016 года в Пекине во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Отмечается, что документ направлен на развитие российско-китайского сотрудничества в области космической деятельности.
Документ определяет принципы и нормы для развития сотрудничества в области космической деятельности, регламентирующие объем и порядок доступа сторон как к техническим данным, так и к материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах их реализации, говорится в справке к соглашению.
Согласно справке, в части, относящейся к экспортному контролю, в соглашение включены положения, обязывающие стороны осуществлять должные меры по защите охраняемых технологий, а также предусмотрены соответствующие механизмы по обеспечению такой защиты, в том числе посредством разработки и утверждения конкретных планов охраны технологий.
Отмечается, что соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством. Его реализация позволит активизировать деятельность отечественных организаций и предприятий ракетно-космической промышленности, обеспечив их дополнительными заказами, сообщается на сайте кабинета министров.
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