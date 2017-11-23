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РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали умеренное употребление кофе полезным для здоровья

13:0423.11.2017
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© Fotolia / totojang1977Чашка капучиноЧашка капучино
© Fotolia / totojang1977

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Употребление даже относительно больших количеств кофе благотворно влияет на здоровье человека, понижая вероятность развития рака и болезней сердца и сосудов примерно на 18-20%, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ.

 

Кофе. Архивное фото
CC0 / Public Domain /
Употребление кофе снижает риск смерти человека, заявляют ученые
"Действительно ли кофе помогает организму бороться с хроническими болезнями и снижает вероятность преждевременной смерти, мы пока не знаем. Нужно понимать, что употребление кофе включает в себя не только сам напиток, но и массу социальных и культурных компонентов. К примеру, кофе любят курильщики. С другой стороны, даже с учетом всех этих оговорок стоит признать, что умеренные дозы кофе не вредят здоровью человека", — прокомментировал открытие Элисео Гуаллар (Eliseo Guallar) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.

С другой стороны, вопрос существования позитивных эффектов от употребления кофе пока остается предметом споров среди ученых. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и ряда других болезней, а другие научные коллективы, наоборот, говорят о том, что такой связи нет.

Робин Пул (Robin Poole) из университета Саутгемптона (Великобритания) и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, проанализировав огромную массу научных публикаций, посвященных пользу и вреду от кофе, которые появились в печати в последние несколько лет.

Чашка капучино
© Fotolia / totojang1977
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В общей сложности им удалось найти и изучить выводы свыше двух сотен работ, описывающих результаты наблюдений за жизнью любителей кофе и учитывающие все возможные побочные факторы. В них принимало участие несколько сот тысяч человек со всех уголков мира, обладающих разными вредными привычками, диетой, культурой употребления кофе и уровнем достатка.

Проанализировав эти исследования, британские ученые создали своеобразный "рейтинг" болезней, вероятность развития которых росла или падала при употреблении больших количеств кофе, и попытались понять, было ли у этого напитка больше плюсов или минусов.

Как показали эти расчеты, умеренное употребление кофе, около 3-4 чашек в день, ассоциировалось в большей степени с положительными эффектами, чем с отрицательными. К примеру, кофе снижало вероятность развития болезней и рака печени примерно на 40-60% и уменьшало шансы умереть от коронарной болезни сердца и инсульта на 18% и 30%.

Кофе по-ирландски (Айриш кофе)
© Flickr / Mark Hillary
Ученые: три чашки кофе в день снижают риск преждевременной смерти

Единственный четко выраженный негативный эффект от употребления кофе касался только представительниц слабого пола – любовь к кофе повышала вероятность преждевременного рождения ребенка и выкидыша, а также была связана с повышенной хрупкостью костей у пожилых дам. Поэтому ученые рекомендуют женщинам не употреблять кофе во время беременности и отказываться от него в тех случаях, когда их кости теряют прочность.

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