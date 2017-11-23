Кровь верблюдов поможет ученым из РАН создать новые лекарства

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Биологи из Института белка РАН изучают необычные наноантитела, недавно открытые в крови верблюдов, раскрытие секретов которых поможет создать новые лекарства от самых разных болезней, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

"Сейчас мало изучен процесс взаимодействия наноантител с антигенами, и вследствие этого недостаточно разработаны методы их модификации. Поскольку данный процесс трудоемкий и сложный, практически никто им не занимается. Таким образом, наноантитела — это некий черный ящик, с которым все работают, но никто не знает, что именно происходит. А мы смотрим в ящик и пытаемся это понять и применить на практике", — рассказывает Ольга Костарева из Института белка РАН в Москве.

Так называемые наноантитела представляют собой фрагмент "обычного" антитела, содержащий в себе лишь один случайно устроенный "стройблок", из которых обычно собираются их молекулы. Благодаря этому молекулы антител гораздо компактнее и стабильнее и лучше переносят нагрев и агрессивные химические среды, в том числе желудочную кислоту и пищеварительные ферменты.

Подобные антитела, как отметила Костарева, не встречаются в теле человека и почти всех других животных, и они были открыты совсем недавно при изучении образцов крови и других биоматериалов верблюдов, альпак, лам и акул. Первые опыты с ними показали, что они могут подавлять развитие многих вирусных инфекций и при этом их гораздо удобнее производить и проще хранить, чем "обычные" антитела.

В последние годы многие лаборатории и фармацевтические компании пытаются приспособить подобные наноантитела для работы в организме человека. Для этого нужно решить две задачи – сделать их менее заметными и более совместимыми с нашей иммунной системой, и научиться менять их структуру для того, чтобы приспосабливать их для борьбы с новыми версиями патогенов или аутоиммунных заболеваний.

Сегодня, как отмечает биолог, такие опыты ведутся фактически случайным образом – ученые пока не имеют понятия, как именно формируются наноантитела и как их структуру можно менять. Российские ученые, по словам Костаревой, сегодня активно работают над созданием методики их "осознанной" сборки и модификации.

Она заключается в том, что ученые замораживают уже существующее наноантитело и просвечивают его при помощи рентгена, получая точные данные по расположению всех атомов внутри него. Используя компьютерные модели, биологи могут понять, как антитело взаимодействует со своей "мишенью", и определяют то, как его нужно модифицировать.

Используя подобный подход, ученые могут разрабатывать более эффективные молекулы, которые будут целенаправленно бороться с определенными раздражителями, к примеру, с вирусом птичьего гриппа и другими инфекциями, против которых пока нет лекарств.