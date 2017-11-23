Названа неожиданная опасность ополаскивателя для рта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ополаскиватель для полости рта может уничтожить полезные бактерии, предотвращающие развитие ожирения и диабета. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета и Университета Пуэрто-Рико. Пресс-релиз опубликован на сайте Science Direct.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого исследовались истории болезни 1206 человек в возрасте от 40 до 65 лет, страдающих ожирением и обладающих высоким риском развития диабета. В результате процент заболевания диабетом возрастал до 20 среди тех, кто пользовался ополаскивателем для полости рта раз в день, и до 30 — при использовании антибактериальной жидкости утром и вечером.

Как утверждают авторы исследования, большинство ополаскивателей не являются "селективными", поэтому убивают и полезные для организма человека бактерии, например, вырабатывающие оксид азота, участвующий в процессах обмена веществ и регулирующий уровень сахара в крови.

Ранее исследователи из Фламандского института биотехнологий назвали сахар причиной развития агрессивного типа рака.