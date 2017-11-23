Названа неожиданная опасность ополаскивателя для рта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ополаскиватель для полости рта может уничтожить полезные бактерии, предотвращающие развитие ожирения и диабета. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета и Университета Пуэрто-Рико. Пресс-релиз опубликован на сайте Science Direct.
Как утверждают авторы исследования, большинство ополаскивателей не являются "селективными", поэтому убивают и полезные для организма человека бактерии, например, вырабатывающие оксид азота, участвующий в процессах обмена веществ и регулирующий уровень сахара в крови.
Ранее исследователи из Фламандского института биотехнологий назвали сахар причиной развития агрессивного типа рака.